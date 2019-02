"Es una persona con discapacidad", aseguran los padres del joven que agredió a cajera en supermercado

Síguenos en Facebook

Tras la difusión de un video en el que un hombre agrede física y verbalmente a una cajera de Plaza Vea, la familia del sujeto envió una carta a la Municipalidad de San Isidro en la que se disculpa por el comportamiento "de su amado hijo".

De acuerdo a los señalado en la misiva, el protagonista del video tiene una discapacidad, por lo cual prefirieron mantener en reserva su identidad. También rechazaron las ofensas con las que su hijo ha sido atacado en las redes sociales.

"Como ciudadanos comprendemos las molestias causadas y, como padres, nos sentimos profundamente dolidos por lo sucedido, por lo cual tomaremos todas las medidas pertinentes para que no vuelva a ocurrir ningún incidente similar", explican en la carta.

Aunque no precisaron cuál es la "discapacidad" o enfermedad del joven, aseguraron que "día a día lucha junto a nosotros por intentar abrirse paso en esta sociedad".

Como se recuerda, el video muestra que el joven se exaltó con una trabajadora se había equivocado al contabilizar el vuelto. "La loca que me cobró lo que no era, me mintió. Indios", les gritó a los demás clientes.