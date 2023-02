Andrea Cacho Sánchez vive una pesadilla desde octubre del 2022. Ella decidió vender su celular iPhone a través de Mercado Libre, pero nunca imaginó que sería estafada y luego utilizarían sus datos personales para estafar a otras personas.

La joven ingeniera ingresó sus datos a esta web y, en pocas horas se comunicó un supuesto comprador directamente a su WhatsApp y a su correo. Con los logos de esta reconocida empresa y los dominios de correo casi idénticos, Andrea entregó el teléfono.

“Llegan a las 8 de la noche a mi domicilio en un taxi. Yo le entrego el producto (al taxista), grabo un video y luego de eso me escribe un tercer número de WhatsApp pidiéndome la acreditación que yo había entregado el producto y yo le mando las fotos y video. Y me dicen que estarán procesando la información para liberar el dinero en mi cuenta”, detalló a Domingo al Día.

Pasaron las horas, los días y Andrea no recibió ningún pago de parte de los compradores. Ella insistió en varias oportunidades y luego de varios intentos, los estafadores le pidieron su documento de identidad (DNI).

“Me piden adjuntar la foto de mi DNI por ambas caras para poder liberar mi dinero. Yo desesperada, porque no tenía dinero, envío las fotos de mi DNI confiando en una persona que no conocía. Envió las fotos y todos los números de WhatsApp me bloquean. Entonces me quedo sin plata y habiendo enviado fotos de mi DNI”, señaló.

Pasaron unas semanas, y Andrea recibió un mensaje de una joven que intentó verificar que ella le estaba vendiendo un celular por Mercado Libre. Es a través de esta conversación que ella se percata que estaban usando su información personal para estafar a las personas.

“Lo más grave viene ahora en enero. A la fecha tengo cuatro denuncias que he recibido en mi domicilio. Cuatro personas denuncian que yo los he estafado. Pusieron sus equipos a la venta en Mercado Libre y denuncian que yo los he estafado”, contó.

La agraviada señala que cuando hizo su reclamo en la plataforma, le dijeron que ellos no pueden hacerse responsable ya que ella debió validar los dominios de donde le llegaban los correos. “(Me dijeron ellos nunca se comunican por WhatsApp, que nunca se contratan con los proveedores, que todo se hace a través de la plataforma”.

Otra víctima

Una situación similar le ocurrió a Ana Periche Acosta, quien vendió una computadora Mac por intermedio de Mercado Libre.

“Entregué mi equipo y me dijeron que en un rango de tres horas me iban a pagar. Pasó ese tiempo y nunca vi ese depósito. Llamé a Mercado Libre y me dijeron que no era su modalidad de transacción de venta de equipos y que posiblemente había caído en una estafa”, manifestó.