La atacan con pico de botella y acaba con 39 puntos en el rostro (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una fiesta en una loza deportiva en Chucuito, en el Callao, el sábado pasado, fue el escenario en el que una joven atacó con un pico de botella a una mujer identificada como Sohoney de los Santos y a su hermana, provocándole a la primera un corte profundo en el rostro que le valió 39 puntos de sutura.

"El corte fue tan profundo que perforó dos capas de lo que es el área de la cara", contó este jueves Sohoney en América Noticias.

La víctima señaló que la mujer, identificada como Kimberly Alfaro Ruiz, atacó con el mismo pico de botella a su hermana en el brazo. "Tiene dos cortes profundos, de 18 y 8 puntos más o menos", reveló.

De acuerdo a su relato, De los Santos aseguró que no conocía a la mujer que la atacó salvo "de vista".

"En realidad por fotos con diferentes amigos en común que tenemos en redes sociales, eventos", dijo.

No obstante, manifestó que no se explica el porqué del ataque que por poco le cuesta la vida. "Quisiera tenerla acá sentada, frente a mí, para saber por qué ella me corta la cara".

Sin embargo, Sohoney de los Santos contó que en oportunidades anteriores, Alfaro Ruiz "molestaba mucho a mi hermana, se cruzaba donde estaba ella, la molestaba, intimidándola junto con sus amigos".

Es más, la joven víctima contó que pese a haberla agredido, Alfaro Ruiz "se quedó en la fiesta".

"Nadie nos auxilió y ella se quedó, no sé hasta qué hora. Ninguna persona, ningún amigo de ella, ninguna persona que vio que me había cortado la cara, que casi me mata, porque por un centímetro más llegaba al cuello", relató.

Ahora, De los Santos cuenta que el proceso de recuperación le tomará como mínimo 6 meses, y que en el transcurso tiene que ver "el tema del nervio facial, revisar cabeza, el cuello".

"Es un proceso de cicatrización para una cirugía. Tengo que ir a tratamiento, ver los puntos y la cicatrización. Si sale bien, todo va a depender de eso", contó.