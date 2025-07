Este lunes, mineros artesanales bloquearon por más de una hora todos los carriles de la avenida Abancay, intensificando sus protestas frente al Congreso, exigiendo la derogatoria del Decreto Supremo 012-2025, que excluye del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) a unos 50 mil de ellos debido a que su inscripción ha estado suspendida por más de un año.

Los manifestantes tienen más de una semana protestando y permanecen acampando en la avenida Abancay, a la espera de que el Congreso debata el proyecto de ley sobre la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Ante el bloqueo de la avenida Abancay, los buses de transporte público han desviado sus rutas por los jirones Huanta y Huánuco en ambos sentidos. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) adoptó la misma medida para el Corredor Morado, cuyos buses circularán por estas vías de forma temporal hasta que se restablezca el tránsito en la zona.

La Policía Nacional logró que los manifestantes despejen la vía para restablecer parcialmente el tránsito vehicular; sin embargo, aún mantienen ocupado un carril, ya que han instalado allí sus campamentos.

Máximo Franco Bécquer, presidente de Confemin, declaró a RPP que esperan una solución por parte de la Comisión de Energía y Minas, la cual tiene previsto abordar el tema en una sesión extraordinaria programada para mañana.

“El Congreso dijo: ‘En seis meses hago la ley’ ¿por qué no lo hicieron? ¿por qué no la aprobaron? porque los mismos que promovieron que haya una ley para combatir la ilegalidad e informalidad... dijeron seis meses y nosotros dos años. ¿Por qué no lo han hecho? porque no conocen la minería artesanal, es distinto, no es como la SNMPE o la gran minería, es distinto”, sostuvo.