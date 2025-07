Tras permanecer 257 días en silencio con la prensa para evitar responder por los graves cuestionamientos a su gestión, la presidenta Dina Boluarte habló. Sin embargo, lo hizo con una actitud desafiante, evadió las preguntas, puso en duda el trabajo de los periodistas y demostró el poco respeto que tiene por la libertad de expresión.

La última vez que la jefa de Estado habló con la prensa fue el 22 de octubre del año pasado, también con un actitud retadora y arisca con los medios de comunicación.

En aquella ocasión hizo un balance de su gestión desde diciembre de 2023, habló del paro de transportistas y defendió la permanencia de Juan José Santiváñez como ministro del Interior.

“Con todo el respeto que te mereces, creo que tu pregunta invade el espacio personal familiar”, “escoge cuál de tus preguntas te respondo” y “si haces las preguntas tienes que estar concentrado y no distraído”, fueron algunas de las respuestas de Boluarte.

PRESENCIA

Ayer por la mañana, Palacio de Gobierno convocó a la prensa a una conferencia en que los ministros hablarían sobre la situación de la minería ilegal e informal en el Perú.

A diferencia de otras oportunidades, esta vez, la invitación anunciaba que la presidenta Boluarte lideraría la presentación.

La prensa concurrió así con la esperanza de obtener declaraciones de la mandataria, quien no se ha pronunciado por varios cuestionamientos a su persona y a su gestión en los últimos cinco meses.

El primer medio de comunicación consultó por la denuncia penal que interpuso Juan José Santiváñez, exministro y hoy funcionario del gobierno, contra los periodistas del canal Latina y del Programa Punto Final, por presunto reglaje a la autoridad.

La pregunta puntual fue si avalaba o no la denuncia.

Boluarte Zegarra pidió que las preguntas sean sobre el tema tratado en la conferencia, es decir, la minería ilegal. Sin embargo, adelantó que contestaría esa pregunta al final de la conferencia.

Más tarde, respondería que “le traslade la pregunta al señor Santiváñez”.

La segunda pregunta llegó desde Panamericana Televisión sobre un tema que ha generado indignación en diferentes sectores.

Se trata del incremento del sueldo presidencial de 16 mil soles a 35,5568 soles.

El periodista le preguntó a la mandataria si es que al tener malos índices en inseguridad ciudadana, investigaciones en la Fiscalía por casos como Rolex y las cirugías estéticas, entre otros aspectos, se consideraba o no merecedora del aumento de salario.

Esta pregunta también fue respondida al final.

“Debo aclarar que hace más de 12 años existe el régimen de servicio civil, al cual todos los funcionarios y trabajadores del Estado deben de dar el paso para que podamos unificar la fuerza laboral en un solo programa”, indicó Boluarte.

La presidenta no pudo justificar el incremento de sueldo, así que optó por dar números de leyes y aspectos técnicos.

“Estamos cumpliendo con el programa Servir”, dijo.

Tras esas dos preguntas, una de las integrantes del equipo de protocolo exhortó a los periodistas a hacer preguntas sobre la minería.

EVADE

Un periodista de Exitosa le recordó a la presidenta Boluarte que la última vez que habló con la prensa fue el 22 de octubre del 2024.

Incluso, le dijo que cuando estuvo en El Vaticano, ignoró a un periodista peruano que se le acercó para formularle consultas.

“¿Por qué ese silencio con la prensa nacional?”, le consultó el hombre de prensa.

En ese momento, la mandataria evidenció aún más su incomodidad, por lo que pidió que los periodistas adelanten si harían preguntas sobre la minería ilegal o de “tono mediático”.

“Creo que el primer deber que tienen las autoridades es comunicarse con el pueblo peruano sobre el trabajo que se viene realizando. Quiero decirle al pueblo que me he comunicado con la prensa siempre y cuando el tema sea de interés nacional y no de interés personal como lo ha sido mi salud”, reclamó.

“Si la prensa quiere ver temas de interés nacional, yo encantada de comunicarme con ustedes”, agregó.

En tanto, sobre el periodista al que ignoró en Roma, Boluarte Zegarra sostuvo que los periodistas, cuando van a otros países, deben acreditarse para cubrir un evento.

“Cómo uno va a responder a alguien que se acerca con su celular, que ni siquiera tiene el gafete que dice prensa. Nosotros tenemos que ser responsables y respetuosos también”, manifestó.

Mientras que canal N le dijo que los peruanos necesitan saber qué pasó con las cirugías estética, porque primero mencionó que las intervenciones fueron por salud. Sin embargo, el médico que lideró el equipo que la operó lo negó y afirmó que las cirugías fueron de carácter estético.

“Sobre mi tratamiento médico que lo han denominado cirugía estética, quiero poner en contexto que eso estaba en el ámbito de la Fiscalía y no entiendo por qué la desesperación de la señora fiscal (Delia Espinoza) que ha enviado la denuncia constitucional al Congreso”, indicó.

ANÁLISIS

Consultado sobre las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, el analista político Luis Benavente consideró que luego de un silencio prolongado, fue un error convocar a una conferencia para tratar un solo tema en particular.

“Fue un error, porque es evidente que le van a preguntar por el aumento de su sueldo, ese tema es de interés nacional e internacional, la prensa mundial ha destacado cómo una presidenta con tan poca aprobación puede duplicarse el sueldo”, afirmó.

En diálogo con Correo, el experto dijo que si la mandataria buscaba tratar un solo tema en particular, debió dar una entrevista exclusiva o hablar con un grupo determinado de periodistas interesados en abordar un solo tema.

“También podría hacer un video con un comunicado. En una conferencia de prensa siempre hay preguntas incómodas”, sostuvo.

En otro momento, Benavente señaló que aunque la presidenta Boluarte considere que las cirugías en su rostro son un tema personal, no es así, porque eso lo decide la opinión pública.

“La prensa es un intermediario y la agenda de prioridades no lo pone la presidenta, sino la opinión pública”, explicó.

El analista mencionó que cuando una persona asume como funcionario, los temas privados pasan al ojo público, algo que ocurre con deportistas, cantantes, funcionarios, entre otros.

“Los temas privados son de interés público, así pasa cuando ingresas a esa esfera, porque tus actos privados están expuestos, es como una ley. El tema de la rinoplastia que se hizo la presidenta fue en el ejercicio de sus funcionarios, porque no tenía vacaciones, entonces eso se debe explicar”, precisó.

Benavente reiteró que fue un error político y comunicacional de parte del Gobierno de Boluarte, responder a los periodistas con una actitud poco colaborativa.

OTROS PUNTOS

Durante la actividad, Boluarte reiteró que el proceso para el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) terminará el 31 de diciembre de este año.

En tanto, el ministro del Interior, Carlos Malaver, se refirió a los manifestantes mineros que bloquean las vías.

“Somos respetuosos del derecho a la protesta, siempre que se realice sin desmanes ni bloqueos”, aclaró.

Además, aseguró que la Policía garantizará el derecho al libre tránsito.