La presidenta Dina Boluarte reconoció que no respondía preguntas de la prensa desde octubre del año pasado, pero afirmó que no ha estado alejada de la ciudadanía. “Me he comunicado con el pueblo, aunque no con la prensa”, declaró durante la conferencia con los medios, en respuesta a una consulta de Exitosa.

Boluarte indicó que ha recorrido diversas regiones del país inaugurando obras y entregando servicios, por lo que su prioridad ha sido “trabajar en las regiones”. Añadió que retomará el diálogo con los medios “cuando el interés sea nacional”, dejando en claro que no abordará temas de índole personal.

“No me comunicaré por temas personales como mi salud”

En relación con los rumores sobre su estado de salud, la presidenta fue enfática al señalar que no dará detalles al respecto y criticó las “especulaciones sin fundamento”. “Han generado cincuenta mil leyendas”, afirmó, añadiendo que no se prestará a convertir a su médico tratante en “perito”.

Sobre la implementación de Servir en el Ejecutivo

Consultada por Panamericana, Boluarte señaló que el Despacho Presidencial está cumpliendo con el régimen Servir, que busca unificar a todos los funcionarios públicos bajo un mismo sistema, con evaluaciones constantes y ordenamiento laboral. Aseguró que su gestión se rige por las normas vigentes y alentó a otros ministerios a sumarse al programa.

Asimismo, cuestionó que el Estado funcione bajo múltiples regímenes laborales, describiéndolo como un “cambalache de leyes” que impide una fuerza laboral ordenada. “Debemos unificar el sistema para fortalecer la gestión pública”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que retomará los diálogos con la prensa “con responsabilidad” y priorizando los temas que considere relevantes para la ciudadanía. “Cuando el interés sea nacional, encantada de comunicarme con ustedes”, concluyó.