La Victoria: Delincuente amenaza con un arma a madre con su hijo (VIDEO)

La inseguridad en Lima continúa y ahora los asaltantes amenazan con libertad a transeúntes, no importando si están en la compañía de menores de edad.

Según las imágenes de una cámara de seguridad en una urbanización de La Victoria , se registró la amenaza de un delincuente con un arma de fuego a una joven mujer extranjera con su hijo menor de tres años.

Los vecinos vieron al asaltante merodeando en las mismas calles en donde amenazó a la madre, amenazar y hasta asaltar a otros transeúntes, y solicitan la presencia permanente del serenazgo del distrito y la Policía.

"Regresaba del mercado y el chico me llamó, me dijo 'párate ahí' y volteé obviamente, me dijo que si no accedía a darle los teléfonos celulares, pues me disparaba o disparaba al niño", comentó la mujer que fue asaltada.