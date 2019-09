Lince: Dueño de tienda se enfrenta a 'tendero' que quiso llevarse cervezas escondidas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Cámaras de seguridad captaron -por segunda vez en menos de una semana- el robo a una tienda ubicada en la cuadra 1 de la calle Bernardo Alcedo en el distrito de Lince, el pasado martes en la noche.

En las imágenes difundidas por América Noticias, se observa cómo un sujeto ingresa a la tienda "Llamo" y se dirige a la sección de licores, de donde saca un 'six pack' de cervezas y lo guarda en su maletín.

"Yo lo dejo para ver si iba a pagar, pero veo que no lo va a hacer y salgo detrás de él. Cuando le recrimino me dice que son unas cervezas y que eso no tiene cárcel", comentó José Llamo Coronado, dueño del local.

En los videos se aprecia al dueño del local sacar un arma y retener al sujeto, quien se disponía a irse sin pagar. José Llamo le reclamó por el intento de robo y lo amenazó con llamar a la policía, frente a lo cual que el hampón mantuvo una actitud desafiante.

Personal de Serenazgo de Lince llegó hasta el lugar y trasladó al sujeto la comisaría, sin embargo fue liberado debido a que José Llamo desistió de presentar la denuncia.

"Estoy por los 21 o 22 robos en mi tienda, pese a que tengo cámaras. Si vuelve creo que voy a proceder de otra manera", advirtió Llamos Coronado.

Hace menos de una semana, el viernes pasado en horas de la tarde, otro sujetos ocultaron entre sus prendas licores. En esta ocasión los 'tenderos' lograron salir airosos de su cometido.