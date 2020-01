Largas colas de conductores se registran esta mañana en los exteriores del Touring Club del Perú en el distrito de Lince por falta de atención, informó Canal N. Los choferes expresaron su molestia pues no pueden culminar su revalidación de brevetes por una falla de sistema.

Lince: se registran largas colas por falta de atención en el Touring. Fotos: Joel Alonso/ GEC

Los conductores señalan que tendrían que pagar una multa si es que el sistema no revalida su brevete pese a que ya pagaron el trámite para el proceso de renovación del documento. Además contaron que no pueden trabajar en el transporte si no tienen su brevete con la vigencia correspondiente.

El Touring señaló que el sistema presentaba fallas. Además, informó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado indicando que el sistema regresaría en poco tiempo, pero el problema no se ha logrado resolver.

LINCE