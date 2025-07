El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, rechazó que vaya a presentar su renuncia tras los cuestionamientos por una sentencia consentida de 2011 por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico.

En entrevista con Canal N, negó tener una condena penal vigente y defendió su continuidad en el cargo.

Ríos explicó que la sentencia se originó en el contexto de un proceso de divorcio iniciado en 2004, y que tanto él como su exesposa decidieron no impugnarla.

“Mi exesposa y yo la dejamos consentir […] porque quise preferir retomar la armonía familiar y, sobre todo, la de mis hijos”, señaló.

Al ser consultado por la Ley Orgánica de la JNJ, que impide ejercer el cargo a quienes tengan sentencias consentidas por violencia contra la mujer, sostuvo que dicha norma no le es aplicable. Según dijo, no se le condenó por ese delito.

“Yo no he sido condenado. Mi certificado de antecedentes penales está limpio. La sentencia no es violencia contra la mujer, es por violencia familiar, que es distinto”, afirmó.