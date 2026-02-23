Nuevos elementos permiten reconstruir lo ocurrido la noche del 17 de febrero, cuando Adrián Villar Chirinos, de 21 años, atropelló a la deportista Lizeth Marzano Noguera y la dejó abandonada en la vía pública.

La víctima, multicampeona de pesca submarina y seleccionada nacional de apnea , entrenaba cerca de la medianoche en la avenida Camino Real, en las inmediaciones del Club Lima Golf, en San Isidro, cuando se produjo el fatal accidente.

Según información difundida por el programa “Punto Final”, la defensa del conductor ha presentado documentos sobre el caso, mientras la familia de la deportista cuestiona la falta de auxilio tras el impacto.

Gino Marzano, hermano de la víctima, afirmó que el conductor no mostró intención de ayudar y sostuvo que la historia pudo ser distinta si hubiera sido trasladada de inmediato a una clínica ubicada a pocas cuadras del lugar.

El familiar relató que regresó esa misma madrugada a la escena y que personal de Serenazgo le entregó dos repuestos del vehículo implicado.

A partir de un código y la marca detectada en una de las piezas, logró identificar que el automóvil involucrado era un Chevrolet Cruze, aunque sin mayores datos adicionales en ese momento.

La familia sostiene que la omisión de auxilio agravó la situación y que, de haberse activado el SOAT oportunamente, se habría podido brindar atención inmediata.

“Hoy ha ocasionado un daño irreparable a mi familia”, expresó Gino Marzano, quien asumió la vocería de su familia en medio del dolor y exige que se determinen responsabilidades.

Placa del vehículo

Hizo énfasis en que la placa del vehículo vincula a la periodista Marisel Linares, quien dice que un tercero lo usa desde setiembre 2025. No obstante, la familia de la víctima familia critica la nula comunicación policial y el retraso en pruebas de dosaje etílico, exigiendo justicia.

Periodista Marisel Linares. (Foto: Captura Punto Final)

Cámaras

La Policía logró identificar al conductor que atropelló y mató a la multicampeona nacional de buceo. Adrián Villar (21) fue descubierto gracias al registro de las cámaras de seguridad a las que accedió la PNP durante las investigaciones.

Según las indagaciones, la periodista Marisel Linares figura como propietaria del vehículo que atropelló a la destacada deportista.

Diversas informaciones señalan que Adrián Villar, quien se fugó tras el accidente, es hijo de la pareja de la comunicadora, detalle que es investigado por la Policía.