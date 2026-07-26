La creciente criminalidad continúa golpeando a Lima pese al estado de emergencia vigente en la capital.

El más reciente de estos lamentables episodios ocurrió la noche del último viernes. Tres ciudadanos venezolanos fueron asesinados a balazos frente a una barbería ubicada en la calle Salvador Allende, en Surquillo, frente a varios testigos.

De acuerdo con la Policía, varios sujetos armados llegaron al establecimiento y dispararon repetidas veces contra las víctimas, que consumían licor fuera del citado local.

Dos de los hombres fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que un tercero murió cuando era trasladado a un centro de salud.

Dos de los fallecidos fueron identificados como los primos Alexander Jiménez Rodríguez y José Corado Silva Rodríguez; mientras que el tercer hombre aún permanece como ‘NN’.

Agentes de la Depincri de Surquillo y peritos de Criminalística cercaron la zona para recoger evidencias e iniciar las investigaciones.

Hipótesis

Las primeras diligencias policiales buscan determinar si el ataque está vinculado a un ajuste de cuentas, extorsión u otra modalidad del crimen organizado, en un contexto de incremento de atentados registrados en distintos distritos de Lima durante las últimas semanas.

La Policía revisa imágenes de cámaras de seguridad y toma declaraciones de testigos para identificar a los responsables.

Agentes de la División de Investigación de Homicidios señalaron que “ninguna hipótesis ha sido descartada” y que se trabaja para establecer el móvil del triple asesinato. Por su parte, el Ministerio Público dispuso el levantamiento de los cadáveres y la realización de las pericias correspondientes.

Este nuevo crimen demuestra que ninguna acción del Gobierno es exitosa contra el crimen.

Conocidos

Vecinos de la zona señalaron que los ciudadanos extranjeros solían reunirse en el lugar, pero no eran conflictivos.