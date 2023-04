Génesis Silvera, la mujer que fue víctima de tocamientos indebidos cuando compraba en una botica ubicada en la cuadra 14 de la Av. Angélica Gamarra, en el distrito de Los Olivos, pide la identificación y captura del depravado que la agredió.

“Cuando voy llegando a la botica veo a este señor parado en la esquina. Él me miraba de arriba a abajo. Camina hacia donde estoy yo, no le hice caso, me metí a la botica y pedí mi pastilla. En principio pensé que me iba a robar”, contó.

“Cuando él se pone detrás de mi yo pienso que va a hacer su cola para comprar una pastilla también. En ese cuando la chica (farmacéutica) fue a buscarme la pastilla, él me agarra y sale corriendo”, añadió.

La mujer de nacionalidad venezolana pide que lo capturen pues teme que pueda agredir a otra persona. “Así como me tocó a mí puede agarrar a una niña, puede hacer otra cosa. Ya no un tocamiento, sino puede ser una violación (...) Que lo agarren, que no vayan a esperar que suceda una desgracia. Que el día de mañana viole a una niña o agreda a otra persona”.

Indicó que ahora le da miedo salir a la calle pues teme que este sujeto pueda hacerle algo. “Me acuerdo de su rostro, lo tengo gravado, no se me va a olvidar”.

En otro momento, lamentó los comentarios machistas que recibió en redes sociales. “Ni siquiera estaba vestida de una manera inadecuada, provocativa. Estaba vestida normal. He visto comentarios que por el pantalón que era rojo. Hasta por el color de la ropa la gente te quiere juzgar”.

“Así yo este vestida con un vestido, con bikini, lo que sea, no es justo que ningún hombre venga a tocarme sin ningún consentimiento a mí ni a ninguna mujer”, aseveró.

Ella asentó la denuncia correspondiente en la comisaría Sol de Oro.