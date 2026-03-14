Un triple choque se registró este viernes 13 de marzo en el cruce de las avenidas Naranjal y Universitaria, en el distrito limeño de Los Olivos. El accidente dejó al menos 15 personas heridas.

El hecho involucró a dos cúster de la empresa Nor Lima y un bus de la empresa Sol de Oro, a la altura del parque zonal Lloque Yupanqui.

El impacto provocó que una de las unidades se volcara y chocara contra otro vehículo que se encontraba en medio de la congestión vehicular. El hecho fue captado por cámaras de videovigilancia.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Cayetano Heredia por unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Según el reporte, 12 personas presentan heridas policontusas y otras tres resultaron con lesiones de mayor gravedad.

Tras el siniestro, el Ministerio de Salud del Perú informó que movilizó cinco ambulancias para atender la emergencia.

Asimismo, las autoridades indicaron que el conductor que habría iniciado el accidente fugó.