El luto por la muerte de 13 jóvenes en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos continúa. Gregoria Velásquez, madre de Mayuri, una de las personas que perdieron la vida el último sábado tras una intervención policial, lamentó la situación que atraviesa y espera justicia por parte de las autoridades.

En una entrevista para 90 de Latina, la señora describió a su hija como una persona trabajadora y alegre, pero que se dejó llevar por sus amistades para asistir a diversos eventos, hecho que terminó produciendo su deceso.

“Ella siempre ha sido amiguera. A veces no sirve ser amiguera, señorita (en referencia a la reportera), porque a veces las amigas te dicen para ir a una fiesta. Cuántas veces una como madre una les aconseja y los hijos no saben escuchar”, relató.

En estos días, Velásquez comenzará a trabajar para mantener a los 2 hijos de su desaparecida hija. Los menores tienen 7 y 9 años y aún desconocen de la tragedia en la que ocurrió la muerte de su madre.

“Se olvidaba de la enfermedad cuando su amiga le decía para salir. Venía se iba a trabajar, venía en la noche antes de la cuarentena. Era una persona alegre, no la puedo juzgar”, sostuvo.

Mayuri tenía 26 años cuando ocurrieron los hechos en la discoteca Thomas Restobar. Según su madre, la joven no tenía mucho contacto con los vecinos de la zona y trabajaba durante la semana.

“Ella no se hablaba con la gente de aquí. Ella no se habla mucho con los chicos de los ambientes de acá no. Ella trabajaba y venía a mi casa. Su enamorado la conoció cuando vendía ropa en Puente Piedra”, detalló.

Finalmente, solicitó que las autoridades hallen a los responsables de la organización del evento que acabó con la vida de 13 jóvenes y originó la detención de 23, entre ellos, un menor de edad.

Madre habla de su hija fallecida en Los Olivos (Latina)