Tras una angustiante búsqueda que duró 6 días, el estudiante Juan Andrés Navarrete Huambachano fue encontrado deambulando en las calles de Villa Chorrillos. En un inicio, la familia del joven no quiso dar detalles, pero la madre del muchacho salió al frente para contar cómo lo encontraron.

Como se recuerda, el estudiante universitario Juan Navarrete desapareció el pasado 22 de febrero, luego de quedarse dormido en una unidad de transporte público que lo habría llevado por toda la Panamericana Norte. Desde entonces, la familia del joven comenzó una incansable búsqueda solicitando ayuda a las autoridades.

Madre del estudiante revela cómo lo encontraron

La señora Rosaura, madre del estudiante de 24 años, reveló que su hijo no contaba con ninguna de sus pertenencias excepto por su Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, contó que cuando lo encontraron no vestía con la misma ropa que usaba el día de su desaparición.

No obstante, la madre de familia se mostró aliviada de tener de nuevo a su hijo en casa. La mujer contó que fue su hija, quien recibió la llamada de un informante y que le informó que vio a una muchacho con las características de Juan Navarrete.

“ Gracias a Dios, tengo a mi hijo en casa. La familia está feliz. Estamos ya todos reunidos. Anoche, como a las 11, mi hija recibe una llamada de un informante que le dice que ha visto a un joven con las características de mi muchacho. Inmediatamente, nos trasladamos a ese lugar, en Chorrillos. Llegamos y lo identificamos ”, narró.

La madre del estudiante indicó que su hijo se encontraba desorientado cuando fue encontrado, pero finalmente pudo reconocerla. “ Mi hijo no tenía sus pertenencias, estaba parado en una calle y se sorprendió al vernos. Vi su actitud y estaba medio ido, como que no coordinaba, y entonces yo le grito: ‘¡Hijo!’. Ahí él reacciona y se acerca, me abrazó, me besó. Luego hubo el abrazo familiar con su papá y su hermana. Los cuatro ”, agregó.