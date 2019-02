Madres agarran a golpes a profesor acusado de tocar a menor de 8 años​ (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Indignadas hasta el coraje, un grupo de madres de familia golpeó a un profesor acusado de realizar tocamientos indebidos a una menor de 8 años en un colegio ubicado en Santa Clara, en el distrito de Ate.

Edwin de la Cruz recibió una paliza por parte de unas madres de escolares del mismo centro educativo privado, el María Amiga de los Niños.

El docente intentó dar alguna explicación a las indignadas mujeres, pero estas, enervadas, lo agredieron aún más.

"Qué vas a decir, maldito, si la niña ha hablado todo ya", gritaba una indignada madre mientras, en grupo, agredían al docente.

Las mujeres intentaban llevar al sujeto a la comisaría del sector ante la revelación de la menor; sin embargo, el docente habría puesto resistencia, por lo que procedieron a agredirlo.

De acuerdo a un informe de Latina, los tocamientos indebidos que habría sufrido la menor se sucedieron en uno de los salones de la institución educativa en donde esta llevaba cursos de reforzamiento vacacional con el docente.

"Mi niña no quería venir [al colegio]. Se puso a llorar y me dijo que no quería ir. Y me dice que 'mamá, el profesor me ha tocado. Me ha querido besar a la fuerza, me ha querido sentar en sus piernas'", contó la madre.

Por su parte, la propietaria del centro educativo, Pilar Sihuay, comentó que solo al tener los resultados de la investigación, tomarán una decisión respecto al docente.