Una joven de 22 años identificada como Damaris Cordero fue hallada muerta en la playa Marbella ubicada en el distrito de Magdalena del Mar. El hecho ocurrió el último miércoles tras salir con sus amigos.

De acuerdo a América Noticias, la joven se dirigió a la playa con un grupo de amigos luego de salir de sus clases en el instituto.

“Se fue a estudiar. Ella estudia de 8 a 11. Le dijo a mi papá que vendría a las 11, pero creo que se reunieron con su grupo de amigos, vinieron a la playa, estuvieron bebiendo y ahí pasó la desgracia. Lo demás ya no sé muy bien”, contó Susana Cordero, hermana de la víctima.

“Le dijo a mi papá que se iba a quedar en casa de una amiga porque ya no había movilidad, pero al parecer quedaron en reunirse todos y se vinieron a la playa. La investigación se está haciendo, pero no he visto qué han manifestado (sus amigos)”, añadió.

Ella cree que la muerte de su hermana se dio debido a que estaba bebiendo con sus amigos. “Esa es la única manera que puede haber pasado esto porque mi hermana era muy sensata, demasiado centrada”.

Indica que hasta ahora los amigos de Damaris no le han dado detalles sobre qué ocurrió en la playa.

“No me dicen nada, se quedan todos callados, algunos lloran. No me dicen nada, imagino que será por los nervios, pero igual quiero saber la razón, la verdad”, aseveró.

Según el citado medio, un total de cinco jóvenes han sido intervenidos y llevados a la comisaría de Magdalena para que brinden sus declaraciones sobre lo ocurrido.