La jueza María Delfina Vidal La Rosa, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, nos recibe en su departamento dispuesta a aclarar los temas de una controversia que podría dejarla fuera del Poder Judicial.

¿Cómo podría probar usted en esta entrevista a la opinión pública que compró con su dinero los boletos de avión en la agencia de Andrés Hurtado?

Esos documentos los estoy adjuntando adentro de la investigación que nos abrió la Autoridad Nacional de Control (ANC).

¿Ya los envió?

Estoy preparando mi descargo y tenemos un plazo prudencial.

¿Cuántos viajes compró en la agencia de “Chibolín”?

No podría recordar puntualmente pero por los vouchers y las entregas tengo como tres o cuatro. Porque también he viajado con Peruvian Travel.

Sí, sí, ya lo ha mencionado.

Sí, pero quiero dejar claro que a mí no se me ha regalado ni donado nada. Otro tema que se señaló es que habría organizado el evento del Día del Juez de 2023, el 4 de agosto. Eso también es falso. Ese tema fue anteriormente verificado por la ANC...

¿Cuánto costó en promedio cada viaje en la agencia de Chibolín porque me imagino que sí se acuerda, no?

Sí es un paquete a Punta Cana, es de 1200 a 1500 dólares, que puedo pagarlo totalmente.

Esa es la media del costo...

Sí.

¿Por qué no en un acto de transparencia fue a las entrevistas con toda su documentación?

Entregué mis estados de cuenta y figura mi tarjeta. Si mal no recuerdo, en RPP se me dijo “quédenselo usted” y al señor Chinchay le dejé los documentos (sic). Estoy adjuntando todos los viajes que hice en mi vida.

¿Desde el primer viaje que es Panamá?

Es que ahí también quiero aclarar. Yo no conozco Panamá. Es una escala. Solo conozco el aeropuerto. Esa es otra inexactitud que se ha señalado.

¿Por qué?

Porque dijo que me gustaba mucho viajar a Panamá. Pero no es así, ni siquiera he bajado a comprar. Los márgenes de tiempo que dan son cortos. No ingresé a Panamá.

¿Cómo probará eso?

Eso va a ir a la ANC. A mí me afectó mucho que se hagan especulaciones. Tengo 36 años en la institución y que se señalen supuestas coincidencias con Hurtado.

¿Pero por qué no hizo una conferencia de prensa y mostró todos los documentos para demostrar que no hay vínculos con Hurtado?

Porque me señalaron que haga valer mi derecho ante la ANC.

¿Quién le señaló?

Algunos asesores en la presidencia.

¿Sus asesores tienen más injerencias sobre sus propias decisiones?

Estoy segura de lo que ha sucedido y estoy adjuntando toda la documentación.

¿Por qué tiene tantas coincidencias con Hurtado?

A ver, vamos con las coincidencias. Lo del viaje. Esa agencia fue publicitada en redes. He pagado mis boletos y viajes. ¿Por qué se me podría cuestionar por viajar en esa agencia? ¿Si mañana sale un problema con Peruvian Travels se me va a cuestionar?

¿Cómo conoció a Andrés Hurtado?

A la salida de un circo. Mi hija se dedicaba al modelaje y dentro de ese mundo conoció a artistas y entre ellos a Génesis Hurtado. No a Jossety. Se conocen como jóvenes pero siempre hay cierta amistad, pero no son amigos.

¿Cierta amistad? ¿Cómo es eso, son amigos o no?

Bueno, ella me dice que es de sus tantas conocidas.

¿Quién los presentó en el circo?

Génesis. Acompañé a mis hijos y sobrinas. Y a la hora que terminó el espectáculo, a la salida del Jockey, esta chiquita Génesis comentó que la iba a recoger su papá. La estábamos esperando y aparece el señor Hurtado. Entonces me presenta como la mamá de su amiga peruana.

¿Solo en esa ocasión se vieron?

Después también.

¿Cuántas veces?

Si no mal recuerdo he coincidido un par de veces más en Barranco con un grupo de amistades.

O sea, tres veces. ¿Y de las tres veces no habló nunca con él?

Solo me saludó y me preguntó cómo estaba.

¿Solo eso? Andrés Hurtado es una persona que habla mucho y nunca se calla...

Pero qué le puedo decir. Estaba con un grupo de personas...

¿En qué año lo conoce?

2022.

¿Eso fue antes o después de comprar los boletos en su agencia?

Me parece que fue después.

O sea, primero lo conoce y luego compra los pasajes de la agencia...

No, no, no. No ponga palabras en mi boca que no he dicho. Me parece que he comprado desde antes.

No me queda claro, ¿fue antes o después de conocerlo?

Tendría que verificar las fechas (sic) pero me parece que desde antes. No compro por el señor Hurtado. Yo compro porque la agencia daba buenas ofertas.

Pero sí sabía que era de Andrés Hurtado, ¿no?

No, no, ¿pero de dónde se sabe que es de él?

¿Su nombre no aparece en la agencia?

¿Infinitum Travel?

¿Pero en el caso de Infinitum Travel no salía el rostro de Hurtado en las publicidades o en su programa?

Ese programa lo veía y mi mamá también. Y yo la acompañaba muchas veces.

¿En el tiempo que compró no sabía de otras agencias?

Yo compraba mucho en Peruvian Travel.

¿Y qué le hizo cambiar? ¿El precio?

No, no. Tuve una mala experiencia.

¿Como cuál?

Con el hotel algo así y dije “ya no más”.

Pero hay múltiples agencias, ¿no magistrada?

Señor, ¿me van a cuestionar por una agencia? Usted también lo hubiera escogido si lo viera en las redes.

Yo sí, pero no puede comparar la capacidad económica de un periodista frente a la de una jueza...

Pero uno siempre busca ofertas. Es mi derecho constitucional elegir la agencia.

Sumamos otra coincidencia de su cercanía con “Chibolín”. Uno son los viajes y ahora es la compra.

Usted está señalando cosas que no son. No tengo ningún tipo de viajes similares con el señor.

¿Entonces qué tipo de viajes tiene?

Familiares porque tengo familia en Estados Unidos. Ahora que me quieran decir que en fiestas de Año Nuevo el señor estuvo en unos días similares al mío, ¿cuántas personas incluso jueces o fiscales pueden haber viajado en esas fechas?

Me decía que Hurtado para usted es un conocido. ¿Y sus hijas también lo son?

Sí.

Igual sus hijos con ellos, ¿no?

Sí.

¿Y por qué se toman fotos? ¿Es normal que se tomen fotos con conocidos?

Bueno, yo sí me tomo fotos en ceremonias.

¿Para usted es normal?

Sí. Es que una foto no significa nada señor.

¿No se presta para malas interpretaciones?

No. Ahora con todo lo que me están haciendo no pienso tomarme más fotos.

¿Quién le hace cosas?

Pienso que hay personas interesadas.

Tiene nombres me imagino...

Sí pero no lo diré ahora. Solo con pruebas los diré.

¿Son parte de los Cuellos Blancos?

Eso no lo diré, sino en otro momento.

¿Cuándo es el momento?

Cuando tenga las pruebas.

¿Y por qué el interés de lanzar una acusación así?

Señor, a mí se me ha dicho que tenía una oficina con el señor Hurtado y es falso.

Pero no hablamos de eso...

Pero se lanza alegremente una aseveración contra mí y no hay pruebas.

Y usted también lanza alegremente que “le están haciendo cosas malas”.

Alegremente no, pero es mi derecho.

¿De dónde son estas personas interesadas?, ¿del Poder Judicial?

También.

¿De la Corte?

No diré más. Pero hay intereses porque en mi gestión removí a muchos jueces y debo haber chocado con algunos intereses de personas o grupos.

¿Hay un grupo que puede controlar la Corte?

No he dicho eso.

¿Por qué compartió una foto con César Hinostroza?

Porque fui a una cena. Me investigaron por si tenía vinculación (con Hinostroza) y eso se archivó.

¿Era su amigo?

No, un conocido.

¿Qué cantantes estuvieron en el Día del Juez del 2023?

Recuerdo a Eva Ayllón y hubo otros más e imitadores también, pero aprovecho en decirle que Hurtado no donó, regaló o financió nada. Esta reunión se llevó a cabo en la Asociación Nacional de Magistrados, que es un organismo particular que no depende del PJ. El patrimonio que tiene es voluntario de jueces y fiscales. Yo no he organizado nada y pagué mi almuerzo. Han adjuntado vouchers de pagos que se hicieron a diferentes artistas, pero los artistas fueron por media hora y lo que señalan fue un monto simbólico.

Hace unos días le dijo al periodista Jimmy Chinchay que no conocía a ningún cantante que había ido...

Pero no recordaba. A la única que recuerdo es a Eva Ayllón...

¿No coordinó con ella para que vaya al evento?

Directamente no, pero sí lo hicieron las asistentes porque sí la conocemos a la señora Eva Ayllón. Y se le dio un pequeño monto para su traslado.

En 2023 dice claramente que habló usted con Eva Ayllón...

Sí, o sea, hemos coordinado por intermedio de las asistentes porque a la señora Eva Ayllón la conozco de muchos años atrás.

¿No está cayendo en una contradicción?

Ya, escúcheme. Esa entrevista de Willax no salió en su totalidad.

Ah, ¿estuvo editada?

Por supuesto.

¿La declaración que usted da, en la que no se ve alguna edición, fue manipulada?

No digo que la editaron, pero no he visto que se haya brindado toda porque yo tengo toda la grabación.

¿Es amiga de la señora Eva Ayllón?

Conocida.

¿Cuánto fue lo simbólico que se le dio a Eva Ayllón? ¿10 soles, 20 o 30 soles?

No. Imagino que para el traslado fue algo de mil soles.

¿Hay cómo corroborar que se le otorgó mil soles?

Sí. Todo eso se recaba porque es la otra parte de los vouchers.

¿Cuándo le entregará todos los papeles relacionados a este caso a la ANC?

Dentro del plazo. Todavía vence la próxima semana.

¿Usted le pagó a Eva Ayllón?

Di un aporte claro. Si no mal recuerdo fue entre 300 o 500 soles.

¿Fue entregado el efectivo?

Sí.