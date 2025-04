Este jueves, un grupo de colectiveros realiza un marcha en la zona 52 de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho, como una medida de protesta por el incremento de las extorsiones.

Uno de los transportistas reveló que son víctimas de cuatro bandas de extorsionadores y recientemente apareció una más.

Los criminales les obligan a pagar un momento mensual para no atentar contra sus vidas.

“Son de acá del barrio nomás. Nosotros semanal pagamos 80 soles cada transportista y ahora a 100 soles nos quieren subir. Contra eso estamos luchando”, informó el conductor a RPP.

Asimismo, otro manifestante denunció la falta de presencial policial en dicha zona y afirma que el estado de emergencia no está funcionando, por lo que piden medidas más efectivas para combatir la delincuancia.

“Acá no hay apoyo, no hay nada. Matan a la gente, a los muchachos y no hay policías. Hoy que estamos haciendo la marcha, recién se aparece cantidad de policías, pero cuando hay un muerto [no]. Ayer han matado a un muchacho, le han volado la cabeza. ¿Acaso un policía se ha acercado? Nadie, ¿a la señora le dan seguridad? Nada, señores. Tanto la moto como todos los transportes estamos siendo extorsionados”, expresó.

Los colectiveros que participan en esta marcha operan como alimentadores del metro de Lima en las estaciones de San Carlos y San Martín.