El presidente de la República Martín Vizcarra señaló en una entrevista en Radio Santa Rosa que los líderes políticos que le pidieron postergar las Elecciones Generales 2021 fueron dos: un miembro de Acción Popular y otro de APP.

“Le voy a decir no las personas, le voy a decir los partidos. Hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y uno de APP, pero fue en el mejor de los términos. En estas conversaciones fue un análisis de diferentes perspectivas. Esta conversación se dio en medio de la pandemia no ahora, cuando las cifras subían y subían, no estábamos en las circunstancias que ahora estamos”, respondió el jefe de Estado a Rosa María Palacios.

Recordemos que en setiembre de este año, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Walter Martos reveló que líderes de dos partidos políticos le pidieron al presidente Martín Vizcarra “postergar las elecciones por dos años”. Sin embargo, dijo que desconocía de quienes se trata.

“Líderes de dos partidos políticos le pidieron al presidente postergar las elecciones por dos años. El presidente me ha indicado que fueron dos líderes de los partidos políticos los que le pidieron postergar las elecciones. Probablemente hayan algunas normas que se tienen que implementar en el tiempo”, manifestó en una entrevista con “Cuarto Poder”.

Martos refirió que ha estado “tratando de abrir los caminos de comunicación del Congreso” para superar la crisis provocada por el proceso de vacancia presidencial y aseguró que ha sostenido conversaciones con diversos congresistas para “pedirles responsabilidad”.

