2 meses después, aún no hallan al principal sospechoso del feminicidio de Marisol Estela Alva

Dos meses y dos días han pasado desde que el martes 4 de diciembre de 2018, los restos de la joven estudiante de enfermería de 25 años Marisol Estela Alva —natural de Cajamarca—, fueron hallados dentro de un cilindro relleno de concreto a punto de ser enterrado en un basural en Villa El Salvador. Pero su expareja, un suboficial del Ejército identificado Luis Estebes Rodríguez, sindicado como el principal sospechoso de la muerte de la joven, sigue sin ser ubicado.

Dado el paso del tiempo en estos dilatados dos meses, la familia de la joven Estela Alva en Lima, denunciaron el abandono de la justicia para hallar al principal sindicado como autor del feminicidio de la joven estudiante de enfermería.

El padre como la hermana de la joven Estela Alva, señalaron que recién ayer se ha formalizado la denuncia de prisión preventiva en contra de Estebes Rodríguez. Asimismo, señalaron que también recién se activaron las medidas de protección para la familia de la joven víctima.

En declaraciones a América Noticias, la hermana de la joven asesinada, Rosmery Alva, sostuvo que "hay mucha indolencia por parte de la fiscal" que ve el caso. Asimismo, se mostró decepcionada por lo que consideró un "abandono que vemos de la justicia".

"La última vez que fuimos [al Ministerio Público], la fiscal nos dijo que el caso [de Marisol Estela Alva] no es el único, que nosotros llevamos varios casos más. Y encima le dicen a mi papá: No, señor, usted se puede ir a Cajamarca y dejar que su abogado se encargue de todo esto", contó la joven.

Los familiares de Marisol Estela indicaron que recién han recibido el apoyo del Centro de Emergencia Mujer. "¿Y si nos hubiera pasado algo? Ellos sabían que nosotros estábamos acá en Lima", cuestionó Alva.

La hermana de la joven contó también que han "dejado todo, a mi familia, trabajo y todo" para continuar con el proceso y obtener justicia por la muerte de su hermana.

"Con todo el dolor que estamos sintiendo, estamos tratando de afrontar y de seguir con esto para que se haga justicia y no quede impune", dijo la joven.

Por su parte, el padre de Marisol sostuvo que han pedido que se allane la vivienda de Estebes Rodríguez y que se detenga al padre de este pues, señaló el progenitor de la víctima, este ayudó al principal sospechoso.

"Decía que a nosotros, que somos de provincia, a mi hijita la asesinaron de esta manera, y hasta ahora nada de justicia. Estamos detrás de la justicia para que capturen a este asesino, pero hasta ahorita nada. No se sabe nada de él. No sé cuál es su paradero y la justicia, no sé si estará buscándolo. Pienso así porque hemos pedido que allanen la casa de este sujeto y al padre también, que lo ayudó a bajar el cilindro en donde han trasladado el cadáver de mi hija y tampoco al padre lo han detenido" , dijo el padre de Marisol Estela Alva.