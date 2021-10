El protocolo de vacunación contra el coronavirus para los menores de 18 años será dado a conocer esta semana a nivel nacional y una de las disposiciones es que reciban la dosis del laboratorio Pfizer, declaró ayer la directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez.

“Los de 18 años para arriba reciben Sinopharm o Pfizer, pero los de 12 a 17 años van a ser inmunizados con Pfizer. Por eso, en regiones frenamos la vacunación, queremos publicar el protocolo para todo ese grupo etario a nivel nacional. Ya tenemos esta semana la aprobación del protocolo”, afirmó Jiménez.

El 20 de setiembre, la funcionaria informó de la suspensión de la inmunización de menores de edad en las regiones, luego de que estas iniciaran dicho proceso sin llegar al 50 % de su población adulta con dos dosis.

DOSIS DE REFUERZO. Jiménez dio a conocer que los adultos mayores de 65 años y con comorbilidades, inmunizados contra el COVID-19 en el extranjero, también recibirán la dosis de refuerzo en el Perú.

Para ello, deben registrar su vacunación en la página web https://vacunadosexterior.servicios.gob.pe de la Presidencia del Consejo de Ministros: “Eso nos va a permitir, cuando tengamos el protocolo aprobado para colocación de dosis de refuerzo, que sean considerados en la programación”.

Por su parte, el exministro de Salud, Óscar Ugarte, exhortó acelerar el proceso de inmunización y no detener más la vacunación de menores. “Es un error decir no hay que bajar a menores grupos de edad porque otros grupos están en retraso”, refirió. Recordó que la meta a setiembre era inmunizar al 50 % de la población objetivo y no se ha conseguido.