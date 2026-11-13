Luego de finalizar la vigilia juvenil con el papa León XIV, se reportaron largas filas de pasajeros en las estaciones Estadio Nacional y México del Metropolitano.

Según RPP, los pasajeros intentan ingresar a las estaciones para abordar los buses que los lleven a sus hogares. Esta situación ha generado aglomeraciones debido a la alta demanda del servicio de transporte.

En la avenida Petit Thouars también se observa la presencia de numerosos taxis colectivos que aprovechan la alta demanda para trasladar pasajeros. Ante la demora en el servicio del Metropolitano, varias personas optan por esta alternativa para salir del Cercado de Lima.

La ATU informó, a través de sus redes sociales, que implementó un plan operativo especial para facilitar el retorno seguro y ordenado de los asistentes a sus destinos. Además, anunció el envío de una flota adicional de buses para atender la alta demanda de pasajeros.

La última actividad del papa León XIV en Lima será una misa multitudinaria programada para este lunes 16 de noviembre en la base aérea Las Palmas. Para facilitar el traslado de los fieles, se habilitarán servicios especiales del Metropolitano, los corredores complementarios y el Metro de Lima.

Este viernes, el papa León XIV viajará a Chiclayo, ciudad donde se desempeñó como obispo durante ocho años, para cumplir una serie de actividades. Su agenda de visita al Perú también contempla recorridos por Cusco y Pucallpa.