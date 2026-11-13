El papa León XIV ofreció la noche de este jueves un mensaje dirigido a los jóvenes en el Estadio Nacional de Lima, como parte de la vigilia realizada durante su visita apostólica al Perú. El pontífice llegó al recinto a bordo del papamóvil y fue recibido con muestras de entusiasmo y emoción por los asistentes que ocupaban las graderías y la zona baja del estadio.

Al comenzar su intervención, el sumo pontífice agradeció la cálida y multitudinaria bienvenida que le brindaron los jóvenes. Asimismo, destacó que ellos son una señal de esperanza frente a las necesidades que enfrenta el país.

“Alguien me ha dicho que en el Perú hace falta un signo de esperanza. Pues hoy, aquí en el Estadio Nacional, son ustedes el signo de esperanza”, expresó León XIV ante la algarabía de los miles de jóvenes que asistieron al encuentro.

Antes de la intervención de León XIV, el cardenal y arzobispo de Lima, Carlos Castillo, dirigió unas palabras a los asistentes, seguidas de testimonios de vida compartidos por jóvenes desde el estrado central. Previamente, el Estadio Nacional se llenó de emoción con la interpretación del himno ‘Alma Misionera’, cuyas estrofas fueron acompañadas por el pontífice, quien se mostró visiblemente conmovido y, por momentos, derramó lágrimas.

Papa León XIV a los jóvenes: “No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes”

El papa León XIV pidió a los jóvenes peruanos no dejar que las expectativas de otras personas determinen el rumbo de sus vidas.

Durante su encuentro en el Estadio Nacional, los animó a descubrir aquello que los apasiona y luchar por sus sueños.

“No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes”, expresó ante miles de asistentes.

El pontífice sostuvo que cada persona tiene capacidades para hacer el bien de una manera única. En ese sentido, los alentó a cultivar sus talentos, reconocer la riqueza de su cultura y emprender proyectos generosos. También recordó que la inquietud por encontrar un propósito puede impulsar a los jóvenes a tomar las riendas de sus vidas y asumir responsabilidades.

Asimismo, explicó que descubrir el camino personal requiere aprender a reconocer la voz de Jesús. Por ello, los invitó a reservar momentos de silencio ante el Santísimo, hablarle de sus proyectos y preguntarle qué espera de ellos.

Señaló que algunos pueden encontrar su camino en el sacerdocio o la vida consagrada, mientras que otros lo harán en el matrimonio y la formación de una familia.

“Todos están llamados a poner sus capacidades al servicio de los demás”, manifestó León XIV. El papa también recordó que no es necesario tener resuelto todo el futuro para dar el primer paso y alentó a quienes sienten que han cometido errores a confiar en que siempre pueden comenzar de nuevo.