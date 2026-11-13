El papa León XIV pidió a los jóvenes peruanos no dejar que las expectativas de otras personas determinen el rumbo de sus vidas.

Durante su encuentro en el Estadio Nacional, los animó a descubrir aquello que los apasiona y luchar por sus sueños.

“No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes”, expresó ante miles de asistentes.

El pontífice sostuvo que cada persona tiene capacidades para hacer el bien de una manera única. En ese sentido, los alentó a cultivar sus talentos, reconocer la riqueza de su cultura y emprender proyectos generosos. También recordó que la inquietud por encontrar un propósito puede impulsar a los jóvenes a tomar las riendas de sus vidas y asumir responsabilidades.

Asimismo, explicó que descubrir el camino personal requiere aprender a reconocer la voz de Jesús. Por ello, los invitó a reservar momentos de silencio ante el Santísimo, hablarle de sus proyectos y preguntarle qué espera de ellos.

Señaló que algunos pueden encontrar su camino en el sacerdocio o la vida consagrada, mientras que otros lo harán en el matrimonio y la formación de una familia.

“Todos están llamados a poner sus capacidades al servicio de los demás”, manifestó León XIV. El papa también recordó que no es necesario tener resuelto todo el futuro para dar el primer paso y alentó a quienes sienten que han cometido errores a confiar en que siempre pueden comenzar de nuevo.