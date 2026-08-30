El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció que mantendrá el apoyo estatal para los cuatro hijos de la dirigente de una olla común de San Juan de Miraflores que fue asesinada a balazos el viernes 28 de agosto. La entidad informó que activó medidas para asegurar la continuidad de los servicios y beneficios que recibía la familia antes del crimen.

La mujer era beneficiaria del Programa Juntos y recibía un abono bimestral de S/ 200 por cumplir compromisos relacionados con la salud y educación de sus hijos. Tras su fallecimiento, el Midis inició las gestiones para que este beneficio continúe a través de una nueva titular del hogar.

🕊️ El Midis acompaña a la familia de Betsy Mallma y garantiza la continuidad del beneficio de Juntos para sus hijos menores.



Desde que conocimos su lamentable fallecimiento, activamos acciones para brindar acompañamiento a su familia y, por disposición de la ministra Maritza… pic.twitter.com/KKj8aIbRuL — Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (@MidisPeru) August 30, 2026





Programa Juntos continuará para la familia

El programa identificó a una familiar de la fallecida como posible nueva responsable de recibir el dinero destinado a los menores. Para completar el procedimiento, el Midis coordinará con la Municipalidad de San Juan de Miraflores el empadronamiento correspondiente.

Un gestor local de Juntos acudió a la vivienda de la familia para conocer sus necesidades y brindar orientación. Esta intervención permitirá mantener la atención vinculada con salud, educación y protección para los integrantes del hogar.

¿Qué ayuda brindarán a los menores?

El Midis también coordinará con las instituciones educativas para justificar las inasistencias de los hijos de 15 y 6 años. La medida busca considerar la situación familiar generada después de la muerte de su madre y facilitar la continuidad de sus actividades escolares.

La menor de seis años habría presenciado el ataque ocurrido en la olla común de Pamplona Alta. Ante ello, la entidad realizará seguimiento a su situación emocional y coordinará su acceso a los servicios que correspondan.

La hija mayor de la fallecida tiene 19 años y estudia la carrera de Obstetricia en una universidad. El ministerio indicó que coordinará con instituciones aliadas para identificar alternativas que permitan que la joven continúe y concluya su formación profesional.

El Midis señaló que mantendrá la coordinación con distintas instituciones para contribuir con la protección y el bienestar de los integrantes del hogar. Además, continuará gestionando las prestaciones de salud y educación que correspondan a los hijos de la víctima.

La dirigente fue atacada cuando se encontraba en la olla común de Pamplona Alta y tenía en brazos a su bebé de un mes. La menor sobrevivió al ataque, mientras que la mujer recibió cinco impactos de bala y falleció cuando era trasladada para recibir atención médica.