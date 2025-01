La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que ya se encuentran restablecidos los servicios de emisión de pasaporte de emergencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los cuales estuvieron interrumpidos por varias horas, debido a fallas en el flujo eléctrico.

Cabe recordar que luego que Migraciones no podía acceder a su sistema en la sede ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se generó un caos y preocupación entre los viajeros que necesitaban tramitar su pasaporte de emergencia.

A través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social “X”, Migraciones precisó el hecho obedeció a fallas en el flujo eléctrico.

“Atención. Ya se encuentran restablecidos los servicios que se vieron interrumpidos, debido a un corte de energía eléctrica”, se indica.

Cabe precisar que algunos pasajeros que tenían vuelos programados indicaron que perdieron sus vuelos debido a la imposibilidad de obtener el documento a tiempo desde la medianoche. “Estoy muy preocupado porque mi pasaporte no se renueva y, como tal, no podré salir del país. Si algo le ocurre a mi hija, nadie me devolvería su salud ni su vida”, dijo a Latina un ciudadano que debía viajar a EE.UU. para una intervención médica de su ser querido.

Los pasajeros afectados se quejaron por la falta de un plan de contingencia ante este tipo de emergencias a fin de que los ayude con soluciones inmediatas. Algunos se amanecieron a la esperando de que atiendan sus demandas, pero incluso las aerolíneas les indicaron que debían pagar una penalidad para reprogramar sus vuelos más adelante.

Como se sabe, si un ciudadano cuenta con tu pasaje, pero te falta el documento de viaje, puedes obtener su pasaporte por urgencia en cualquier sede de la Superintendencia Nacional de Migraciones.