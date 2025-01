Luego que Migraciones no pudo acceder a su sistema en la sede ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se generó un caos y preocupación entre los viajeros que necesitaban tramitar su pasaporte de emergencia.

Se informó que el problema técnico comenzó la noche de la víspera, por lo que numerosas personas quedaron varadas y mortificadas por no acceder al trámite necesario para abordar sus vuelos internacionales.

Algunos pasajeros que tenían vuelos programados indicaron que perdieron sus vuelos debido a la imposibilidad de obtener el documento a tiempo.

“Estoy muy preocupado porque mi pasaporte no se renueva y, como tal, no podré salir del país. Si algo le ocurre a mi hija, nadie me devolvería su salud ni su vida”, dijo a Latina un ciudadano que debía viajar a EE.UU. para una intervención médica de su ser querido.

Los pasajeros afectados se quejaron por la falta de un plan de contingencia ante este tipo de emergencias a fin de que los ayude con soluciones inmediatas. “Es vergonzoso que esto ocurra en un aeropuerto internacional” , refirió un padre de familia.

Varios pasajeros se amanecieron a la esperando de que atiendan sus demandas, pero incluso las aerolíneas les indicaron que debían pagar una penalidad para reprogramar sus vuelos más adelante.