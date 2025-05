En diálogo con Correo, el presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC) analiza las circunstancias del escape de seis extranjeros del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como ‘Maranguita‘, en el distrito limeño de San Miguel, y lanza alertas sobre la situación en la que se encuentra el establecimiento. También da cuenta de las eventuales acciones que deberían tomar las autoridades para evitar situaciones de riesgo en la ciudadanía.

El viceministro de Justicia, Juan Alcántara, anunció que finalmente ‘Maranguita’ será reubicado. ¿Cuál es su opinión?

Este gobierno está de salida, puede decir cualquier cosa. No creo en las palabras del viceministro porque hace años que están “reubicando” ‘Maranguita’ y no lo han hecho. No han podido ubicarlo en otro lado. No creo que se dé ahora (el traslado).

¿Es adecuado que ‘Maranguita’ siga operando en San Miguel?

Lo que se estila es que estos centros o cárceles no convivan cerca a la ciudadanía. Deben estar bastante alejados y muy bien resguardados. Acá, lamentablemente, no sucede eso.

¿A dónde podría ser trasladado este centro de rehabilitación para que no afecte a la población ni a la seguridad ciudadana?

Es una pregunta complicada porque la ciudadanía no quiere nada de esto cerca de los lugares donde viven. Entonces, podría ser en Ancón, más allá del penal Ancón 1, donde hay terrenos y tierras baldías. Ahí podría ser, pero tienen que verificar bien, con un estudio, un análisis y varias propuestas diversas.

¿Por qué son repetitivos los escapes de ‘Maranguita’?

En realidad, si analizamos en el tiempo, no es que sucedan a cada rato, pero cualquier fuga, en cualquier sistema penitenciario, se da por corrupción primero. Segundo, por falta de protocolos preventivos adecuados. ¡No los hay! Pero la corrupción es la que está siempre presente en todo esto.

El jefe de Programa Nacional de Centros Juveniles deslizó que hubo corrupción en la fuga…

Por eso que hay que investigar bien. Hay que hacer una buena investigación ahí. Pero yo pienso lo mismo. Ha tenido que haber de todas maneras corrupción para que puedan lograr esa fuga.

¿’Maranguita’ es un centro colapsado que ya ha cumplido su ciclo?

Sí, hace bastante tiempo, pero no hay voluntad política y menos en este gobierno, que no tiene intención alguna para mejorar la seguridad de todos los peruanos. Las cuatro instituciones importantes que tiene el Estado para hacer frente a la delincuencia son la Policía, Fiscalía, Poder Judicial, y el Sistema Penitenciario y, lamentablemente, vemos que la corrupción está en las cuatro instituciones. Además, entre ellas no hay una articulación adecuada y a la presidenta que tenemos no le interesa el tema.

En un símil, ¿’Maranguita’ sería como el penal de Lurigancho de los Centro Juveniles?

No, no es tan hacinado. Podrían hacer un buen trabajo en tanto tengan un buen personal y un buen control. La tecnología ya nos lo permite. Yo podría estar mirando qué está pasando en cualquier pabellón, de cualquier penal de Lima, incluido ‘Maranguita’.

¿Y en cuanto a la peligrosidad de sus internos?

Lo que pasa es que una vez cumplido los 18 años, cuando ya agarran la mayoría de edad, deberían de pasar a un penal y a una zona, digamos, exclusiva. No pueden estar en los pabellones donde está toda la delincuencia, tienen que estar en un sitio especial. Pero eso tampoco se da. Hay gente que tiene 20, 21, 22 años y siguen ahí, pero no tendría que estarlo.

¿Qué medidas de seguridad deberían tomarse en los alrededores de un establecimiento de este tipo?

Medidas preventivas y disuasivas, cerca de los penales y centros de rehabilitación. Estas tienen que estar muy bien controladas, pero ni siquiera las hay. Falta recurso humano, recursos tecnológicos, hay muchas carencias. Además, no olvidemos que más temprano que, tarde, cualquiera de ellos (internos) van a salir y va a convivir con la sociedad. Y es gente que no está rehabilitada y sale con un odio social muy grande. Y bueno, ya sabemos lo que pasa con esas personas.

César Ortiz Anderson

Experto en seguridad. Presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana desde 1998. Consultor Internacional en temas de Seguridad Ciudadana, enfocado a la parte de prevención. Asesor del INPE en el 2002.