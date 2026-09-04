El Ministerio Público inició una investigación contra los responsables del ataque armado contra el conductor de un bus de Translima, ocurrido durante la mañana de este viernes en San Martín de Porres. El transportista fue interceptado por sujetos que se movilizaban en un automóvil y recibió disparos cuando circulaba sin pasajeros por la avenida Carlos Izaguirre.

La investigación fiscal se desarrolla por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa en agravio del conductor. El tránsito en la avenida Carlos Izaguirre permaneció restringido durante varios minutos debido a los trabajos realizados en la zona.





¿Cómo ocurrió el ataque?

El hecho se registró en la intersección de las avenidas Carlos Izaguirre y Santa Rosa, donde dos sujetos que iban en un vehículo de color rojo habrían abierto fuego contra el conductor. Uno de los proyectiles le habría rozado la mejilla, mientras que los vidrios de la unidad le provocaron algunos cortes.

El chofer fue llevado al Hospital Negreiros para recibir atención médica y se encuentra fuera de peligro. Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional y personal de Serenazgo acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Una de las hipótesis apunta a un posible cobro de cupos. No obstante, esta versión todavía deberá ser esclarecida mediante las diligencias fiscales y policiales.