El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, realizó una visita de trabajo al establecimiento penitenciario de Huacho para verificar las condiciones en las que opera el recinto, que actualmente alberga a 2.395 personas privadas de libertad. La cifra representa una población equivalente a cuatro veces la capacidad para la que fue diseñado el penal y forma parte de la situación de sobrepoblación que afrontan diversos centros penitenciarios del país.

Con esta actividad, el titular del sector alcanzó un total de 51 inspecciones realizadas durante su gestión. Estos recorridos buscan conocer directamente la realidad de los establecimientos penitenciarios y recopilar información para plantear medidas relacionadas con la administración del sistema carcelario.

Gobierno impulsa plan para reducir el hacinamiento

Durante la supervisión, el ministro recordó que el Ejecutivo oficializó el Plan de Deshacinamiento Penitenciario como parte de las acciones dirigidas a enfrentar la sobrepoblación en las cárceles. La estrategia establece medidas con un horizonte de aplicación hasta el año 2028.

En ese contexto, explicó que las proyecciones del sector contemplan una reducción importante de la población penitenciaria mediante la salida de internos que cumplan con los requisitos establecidos. También indicó que esta medida permitiría disminuir la necesidad de construir nuevos establecimientos.

“Hemos calculado que, dentro de este universo, podrían egresar 25 000 internos. Con eso estaríamos dejando de construir casi una decena de penales. El Plan de Deshacinamiento tiene como horizonte el 2028. Pero la idea es que al acabar ese periodo se haya reducido notoriamente la población carcelaria y que permanezcan en los penales los que realmente son un peligro para la ciudadanía”, señaló.

Supervisó talleres y programa de formación

Como parte de su recorrido por el penal de Huacho, Jiménez Borra visitó los talleres donde los internos elaboran productos de cuero, cerámica, cestería y banderas. Además, observó el desarrollo del programa Orquestando, orientado a promover actividades musicales entre la población penitenciaria.

Durante el encuentro con los internos, el ministro resaltó la importancia de que las personas privadas de libertad accedan a herramientas que puedan utilizar al concluir sus condenas. En ese sentido, sostuvo que las actividades de capacitación buscan facilitar su incorporación a la sociedad.

“Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro. Que cuando ustedes salgan tengan una herramienta, tengan un instrumento para ganarse la vida decentemente”, manifestó.