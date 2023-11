El estrés, la ansiedad y la depresión son tres problemas que van en aumento y vienen afectando a la población, sin distinguir la edad. Es por ello que la municipalidad de Miraflores ha creado un programa de salud mental para ayudar a los vecinos del distrito a manejar sus emociones, mantenerse en armonía y mejorar su bienestar emocional.

A través de esta nueva alternativa, se busca prevenir cualquier situación anormal de conducta y detectar problemas de salud mental antes de que se agraven. Las terapias presenciales se realizan de manera personal y grupal. Están orientadas a las personas mayores de 60 años y de igual manera a adolescentes, jóvenes y adultos del distrito.

A fin de llegar a todos los sectores de Miraflores, se han establecido diversos horarios en las tres casas municipales del Adulto Mayor. En la Casa Tovar (calle Manuel Tovar 255), los días lunes y viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y los días miércoles de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. En la Casa Aurora (Av. Mariscal Castilla 640), los martes de 9:00 a. m. a 1:00 p.m. y los miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

Y en la Casa Armendáriz (Malecón Armendáriz 125), el apoyo psicológico se brinda los miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Para mayor información de este servicio médico, los interesados pueden comunicarse mediante el teléfono 617-7551.

Cabe precisar que, según cifras del Ministerio de Salud, entre enero y setiembre de este año, se han reportado más de un millón de casos que corresponden a atención de la salud mental. Dicha entidad, agrega que la ansiedad y la depresión son las patologías más frecuentes que afectan a nuestra población.