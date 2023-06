Una joven denunció a un sujeto por presuntamente darle cocaína a un gato en el parque Kennedy, en Miraflores. Pese a que pidió la ayuda de la Policía Nacional del Perú (PNP), los agentes le dijeron que no se estaba cometiendo un delito.

“¿Por qué le das coca a los gatos? O sea, jalas acá en este parque y le das coca a los gatos”, le reclama la denunciante Alexandra Pérez Gálvez al sujeto, quien solo atina a decir que se retirará del lugar.

En diálogo a Buenos Días Perú, la joven contó que vio al hombre inhalar un polvo blanco en el parque conocido por albergar a decenas de gatitos.

“Él se ha agachado, un gatito se le ha acercado. Parece que ha combinado la cocaína que tenía con un poco de su saliva. Ha agarrado al gatito y se lo ha querido meter en la boca. A penas yo he visto eso, le he reclamado, le he gritado, he hecho bulla”, señaló.

Ante su insistencia, el personal edil llamó a la Policía para que intervengan al sujeto. Sin embargo, según las imágenes registradas por Alexandra Pérez, uno de los agentes se burló de la denuncia mientras otro indicó que no había delito.

“Va a terminar tieso ese gato”, dijo uno de los agentes entre risas. “Lo que tenemos acá aparentemente es consumo. Yo no sé si tiene más. Yo lo voy a conducir a la comisaría con fines de identificación, pero esto no es delito”, señaló el otro policía.

“Yo le decía que, si había algo delito, que es maltrato animal. Si estaba haciendo un delito, pero la Policía no lo reconocía. Me parece nefasto el acto de la Policía porque yo me he sentido muy frustrada al salir de la comisaría. Aún con la confesión del sujeto me preguntaban a mi si yo estaba muy segura de lo que había visto”, manifestó.

Por su parte, Viviana Meza, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores, recordó que el Código Penal señala que cualquier tipo de maltrato contra los animales está penado.

“Eso está terminantemente prohibido. Inclusive en el Código Penal señala que cualquier persona que maltrate o abandone animales tiene cinco años de cárcel”, precisó.