Muchos conductores no respetan restricción edil de “Pico y placa”

La restricción vehicular “Pico y placa”, implementada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), empezó su marcha blanca y los conductores no respetaron la anunciada medida en los tres ejes viales seleccionados.

En la avenida Javier Prado se pudo observar un gran número de vehículos con placa de último dígito par, prohibidos de circular los lunes y miércoles por dicha vía.

“No sabía que estaba prohibido de circular hoy (ayer) por la avenida Javier Prado. La Municipalidad de Lima debe hacer una campaña informativa para evitar las multas”, manifestó un conductor.

Igual situación se pudo observar en la avenida Arequipa, donde personal de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) repartió volantes informativos a los conductores.

Fiscalización. Para constatar el cumplimiento de la norma, efectivos de la Policía de Tránsito estuvieron distribuidos en 40 puntos en las vías donde se inició la restricción.

“Los efectivos registran el tránsito vehicular con las cámaras. Estas son remitidas al SAT para que haga el filtro respectivo y emita la multa vía electrónica a los conductores impedidos de transitar por las vías indicadas”, señaló el coronel PNP Guillermo Llerena, jefe de la División de Tránsito de Lima.

EN EVALUACIÓN

Por su parte, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, precisó que si la restricción que el municipio aplica desde ayer no lleva a resultados positivos, podría ser dejada de lado.

“Si la realidad, que a veces es más rica que cualquier cosa que uno esté modelando, nos lleva por otro camino, no me va a faltar a mí la capacidad para decir esto no caminó y vamos a otra cosa”, afirmó en un programa de televisión.