Luz Yupanqui denuncia una presunta negligencia médica tras someterse a una histerectomía (operación para extirpar el útero) en el hospital II Ramón Castilla del Seguro Social de Salud (EsSalud) en setiembre de 2022.

“El 20 de setiembre del año pasado me sometí a una cirugía y a los días descubro por mi misma que me habían hecho una perforación en el colon dejando una fistula recto vaginal, de las cuales ahora soy portadora de una bolsa de colostomía. También padeciendo diferentes problemas como la vejiga y tracto genital”, indicó la mujer de 43 años, quien es técnica en enfermería.

“Cuando yo me hospitalizo nuevamente el 5 de octubre en el hospital Ramón Castilla, yo les vengo diciendo a cada médico que pasaba de visita que por favor me hagan exámenes como tomografía, cultivo de secreción o una limpieza quirúrgica, pero se negaron a hacerme”, señaló en diálogo a Latina.

Ella cuestiona que los médicos no hayan sabido diferenciar el fluido que estaba segregando. “Han esperado, tal vez, mi deceso o que me dé una infección generalizada. Yo he tenido que exigir que me vengan a auxiliar”.

Piden que se hagan cargo de los gastos

Por su parte, la defensa legal de Yupanqui indicó que ellos quieren un acercamiento con las autoridades de salud y que se hagan responsables de los gastos que la agraviada viene haciendo de forma complementaria para su tratamiento.

“Lo que se pide puntualmente es que se le garantice la reposición de su salud y su trabajo pues la señora en el estado en el que se encuentra viene trabajando de manera regular pese a las complicaciones que tiene de salud como consecuencia a la operación”, comentó.

EsSalud se pronuncia

Al respecto, la Red Prestacional Almenara de EsSalud emitió un comunicado. “La paciente ingresó el 21 de setiembre de 2021 al hospital Ramón Castilla con diversos problemas ginecológicos y un cuadro severo de anemia, por lo que recibió transfusiones de sangre y posteriormente fue sometida a una cirugía de mediana complejidad”.

Asimismo, indicaron que actualmente la agraviada viene recibiendo atención ambulatoria en las especialidades de ginecología y cirugía en el mismo hospital.

Sobre la denuncia por supuesta negligencia médica, la Red Prestacional Almenara ordenó una auditoría de caso, a fin de verificar si se cumplieron los protocolos, y de ser necesario, determinar responsabilidades. “Todas las prestaciones para nuestra asegurada están garantizadas”, finalizó.