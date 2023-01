Rosa Andrade denuncia que recibe amenazas por parte de su expareja, quien incluso envió desconocidos a incendiar y atacar el local que tiene en Comas.

De acuerdo a América Noticias, los ataques responderían a que Yomar Yovani Caceres Otao debe pasar una pensión alimenticia para los dos hijos que tiene junto con Rosa.

“Yo he acudido a ustedes porque sigo siendo amenazada de muerte prácticamente hasta el día de hoy por una demanda de alimentos que le impuse a mi expareja”, indicó.

En las imágenes difundidas por el citado medio, se puede observar a un sujeto bajar de una mototaxi y dejar un explosivo. Cinco días después, el mismo vehículo aparece en el establecimiento, de donde un hombre desciende y empieza a lazar piedras contra el negocio.

Mujer y su familia es amenazada por ex pareja

“Yo pensé que iba a parar porque dije ya me prendió el negocio, ya me rompió las lunas. Dije ya bueno se sentirá vengado. Pero no, no hay día que yo no tenga miedo responder llamadas de desconocidos, mensaje de texto”, señaló la agraviada.

La madre de 40 años asegura que todo empezó el 20 de diciembre de 2022 luego que el Cuarto Juzgado de Lima Norte sentenció que su pareja debe cumplir con el pago de la pensión para los dos hijos que tienen juntos.

“Estoy completamente segura que si algo me sucede yo responsabilizo a mi expareja Yomar Yovani Caceres Otao”, aseveró.

Asimismo, denuncia que a le llegan mensajes de diferentes números donde amenazan con asesinarla. Cabe indicar que no es la primera vez que es víctima de su expareja, pues en julio del 2022 lo denunció por violencia física, motivo por el cual decidió terminar con esa relación.