Hospital Cayetano Heredia responde por denuncia de discriminación a paciente

Síguenos en Facebook y YouTube

El hospital Cayetano Heredia respondió a la denuncia de discriminación que hizo la ciudadana venezolana, Ana Bravo Orta, de 28 años, asegurando que tuvo que permanecer tres semanas con su bebé muerto dentro de su vientre, porque los médicos de dicho nosocomio se negaron a operarla debido a que no peruana.

A través de un comunicado de prensa, el centro de salud manifestó que "la paciente ingresó de emergencia el día sábado 24 de febrero con el diagnóstico de detención del desarrollo del embrión", donde tras ser atendida por el personal fue hospitalizada de inmediato.

Contrarrestó la versión de la denunciante, afirmando que durante su hospitalización se le realizó una serie de análisis y exámenes auxiliares hasta que fue operada el lunes 26 de febrero, sin presentar ninguna complicación. "Por no existir ningún riesgo en la salud de la paciente, fue dada de alta este martes y citada a sus controles médicos, de forma ambulatoria", señala el comunicado.

Finalmente, mencionó que el hospital estuvo apoyando y cubriendo en todo momento la atención a Ana Bravo, considerando "que no cuenta con ningún seguro de salud".

La denuncia

Por su parte, la ciudadana venezolana denunció que la médico que la atendió le recriminó su embarazo. "(La médico dijo) que quién me mandó a embarazarme y quién me mandó a abortar. Ella me dijo bien clarito que hasta que no pague algo de la cuenta no tengo beneficios aquí en Perú", señaló.

Según comentó, la médica le habría dicho que "el venezolano para ella, vino para acá a quitarle la comida al peruano y a quitarle su trabajo". Además dijo que no recibió alimentos ni bebida durante tres días con la excusa de que podía entrar al quirófano en cualquier momento.

Ana Bravo, quien vino a Perú hace cinco meses, contó que tras comunicarse con el hospital Cayetano Heredia, la doctora le ofreció disculpas debido al maltrato del que afirma fue víctima.