Karina Castello García es una de las participantes en las protestas que denunció haber recibido disparos de cartucho de gas lacrimógeno en el cuerpo en la marcha nacional en contra de la asunción del expresidente Manuel Merino, realizada el 14 de noviembre.

Detalló en diálogo con América Noticias que aquel día se encontraba en el cruce de las avenidas Tacna con Nicolás de Piérola cuando fue atacada por algunos agentes policiales que le apuntaban al cuerpo.

“Lo que hice fue pedir que dejen de dispararnos, nos estaban lastimando. No representábamos ningún tipo de peligro. No estábamos haciendo nada. Mostré mi bandera para que dejen dispararnos, les estoy pidiendo por favor que no me disparen y me estaban apuntando”, declaró la mujer para el citado medio.

“Psicológicamente me han roto completamente toda la fe que pueda tener en las leyes. Mi hijo de 15 años quería ser policía, ahora tiene rencor de ver cómo un agente, que supuestamente nos va a proteger, dispare a su madre”, señaló.

Karina Castello agregó que aquel día quiso denunciar el hecho en la comisaría más cercana, pero al ver que los propios policías eran quienes disparaban, optó por no ir. “Cómo yo denuncio en una comisaría a un policía si es un policía”, expresó su indignación.

El sábado 14 de noviembre se realizó la segunda marcha nacional que dejó dos fallecidos, Inti Sotelo y Jack Pintado, y varios heridos tras recibir varios impactos de perdigones en un enfrentamiento entre los policías y manifestantes.

Mujer denunció que recibió disparo de cartucho de gas lacrimógeno