Mujer que se negó a ceder ascensor a hombre con bebé ofrece disculpas públicas (VIDEO)

Luego de recibir un sinnúmero de críticas por las redes sociales debido a no ceder el ascensor a un hombre con una bebé en un centro comercial de Jesús María, Olga Beatriz Poblet Sullaza, ofreció disculpas públicas a través de un noticiero.

"Pido disculpas si en algún momento ofendí a alguien, lo dudo", manifestó Olga Poblet quien no radica en el país.

En diálogo con 24 Horas, la mujer dijo que no cedió el espacio porque el hombre con la bebé en brazos tuvo un comportamiento poco amable.

"Este señor que no sé quién es, me dijo salga, salga necesito el ascensor. Hace una hora esperando el ascensor, este ascensor es privilegiado. En eso mete el coche, lo pone al medio, ¿qué le pasa? (...). Me dio cólera la forma cómo nos trató", relató.

Luego, justificó su actuar alegando que no vio el aviso sobre que los ascensores se encuentran reservados para mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con movilidad reducida y con bebés en brazos.

"No tengo por qué permitir que utilice mi Facebook, mis redes sociales para publicar. Él no me conoce", refirió.

Agregó que se siente mortificada debido a que el hombre a quien no cedió el ascensor en el centro comercial Real Plaza Salaverry, hizo público lo ocurrido.

"Hay gente que utiliza estos medios para hacer videos y que les den like y hacen dinero porque es lo que hacen, es la verdad. Pero que busquen gente sus amistades", mencionó.