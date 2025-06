La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en Estados Unidos confirmó dos laudos arbitrales internacionales que obligan a la Municipalidad de Lima a pagar aproximadamente US$ 200 millones al consorcio Rutas de Lima.

La decisión, emitida este lunes, rechazó los argumentos presentados por la comuna limeña para anular el fallo a su favor.

El caso se remonta a 2017, cuando la municipalidad impidió la implementación de un nuevo peaje en una vía concesionada a Rutas de Lima, lo que llevó al consorcio a iniciar dos arbitrajes bajo las reglas de la Uncitral.

En el primero, un tribunal ordenó a la comuna pagar US$ 68 millones más intereses, monto que ahora asciende a US$ 190 millones. El segundo laudo añadió US$ 7,2 millones por retrasos en ajustes tarifarios.

La Municipalidad de Lima apeló alegando que el contrato de concesión —firmado en 2013— era inválido debido a presuntos actos de corrupción vinculados a Odebrecht, entonces socio del consorcio. Sin embargo, la corte estadounidense determinó que no se presentaron pruebas directas que relacionaran los sobornos con la adjudicación del proyecto.

Además, desestimó los reclamos por supuesta omisión de evidencias, señalando que no hubo vulneración del debido proceso.

En paralelo, Rutas de Lima —ahora controlado por Brookfield Infrastructure— mantiene un tercer arbitraje contra la comuna y ha demandado al Estado peruano ante el Ciadi por US$ 2.700 millones, acusando expropiación indirecta de su inversión.

La municipalidad intentó suspender el pago, pero una jueza federal denegó el pedido al considerar que no demostró probabilidad de éxito en su apelación.