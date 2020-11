Una muestra más de la falta de empatía en algunos ciudadanos. Un menor de 10 años pedía acudió junto a un familiar al Hospital de Ate, a fin de recibir tratamiento por apendicitis. Sin embargo, se le negó la atención e información importante para salvaguardar su salud, informó América Noticias.

Esto pese a que el menor se retorcía de dolor en los exteriores del centro de salud. Además, tampoco le indicaron a su abuela cómo podría ser trasladado a otro nosocomio.

El hecho indignó a algunos transeúntes del lugar, quienes observaban como el pequeño se tocaba la parte en la que se halla su apéndice al no poder controlar el dolor que sentía, el cual le significaba, además, problemas para caminar.

“Me han dicho que acá no lo van a poder operar, porque acá no operan niños”, manifestó el abuelo del menor.

De inmediato, el menor y su familiar acudieron a la comisaría más cercana a fin de encontrar respuestas y poder acceder a un tratamiento en el menor tiempo posible por la situación.

No obstante, tampoco recibió ayuda, debido a que no en dicho lugar no contaban con unidades que faciliten el traslado del menor a un centr de salud.

Ambos esperaron por algunos minutos a las afueras de la comisaría de Ate, hasta que el camarógrafo de América Noticias, Daniel Ibazeta, gestionara su traslado a un nosocomio.

Niño con apendicitis no fue atendido en hospital de Ate (América TV)