Óscar Pérez insinúa que Nicolás Maduro envía delincuentes venezolanos al Perú

El presidente de la ONG Unión Venezolana en este país, Óscar Pérez, insinuó que el gobierno de Nicolás Maduro está infiltrando delincuentes venezolanos al Perú con la finalidad de descalificar la migración.

"No quiero decir que no sea espontáneo, pero lo que nos preocupa es la frecuencia. No hay un día en que no aparezca un venezolano en las noticias accionando de una manera irregular en el país", expresó a la agencia EFE.

"No sería descabellado pensar que pudiese haber una motivación política (del Gobierno de Nicolás Maduro) en esto para descalificar al éxodo, pero también para crearle un problema al Estado peruano", agregó.

Sus declaraciones son en referencia a los dos asesinatos y descuartizamientos a un peruano y un venezolano en un hostal en el distrito de San Martín de Porres.

Las primeras investigaciones determinaron que los principales sospechosos son seis venezolanos que pertenecerían a una banda criminal. La crueldad con la que cometieron el asesinato se asemeja a los grupos criminales de Venezuela.