Padre de joven baleado en Manchay pide ayuda para atención oportuna en hospital (VIDEO)

El padre de un joven que fue baleado durante un tiroteo en los exteriores de una discoteca de Manchay, pidió ayuda para que su hijo reciba la atención médica que requiere con el objetivo de salvarle la vida.

Desde los exteriores del hospital Hipólito Unanue en El Agustino, el Donato Jiménez aseguró que no cuenta con el dinero para comprar las medicinas para que su hijo Jean Pier Jiménez Cruz pueda ser operado en miras a que le retiren la bala que le quedó alojada en el ojo derecho.

"Quisiera pedir ayuda a la ministra de Salud que por favor vean este caso y que me den el seguro del SIS porque no tengo. Me han prestado plata para comprar los medicamentos", manifestó el padre en diálogo con 'Latina'.

Luego, precisó que el mototaxista tiene una hija de cinco años.

"Me han prestado mil 500 soles, de donde voy a pagar, si mi hijo es quien trabaja. Tiene una hija de cinco años", sostuvo.

Se conoció que el joven quedó en estado de coma a consecuencia de recibir un balazo en el ojo derecho en medio de un tiroteo en los exteriores de la discoteca Ruby en Manchay en último sábado.