Desde las 7:00 de la mañana, miles de fieles se congregaron en el exterior de la Nunciatura Apostólica de Jesús María, con la esperanza de poder saludar al papa León XIV en su segundo día de visita en Lima. Antes de comenzar la agenda oficial difundida por la Santa Sede, el pontífice celebró una misa en la capilla del recinto religioso.

Al concluir, el obispo de Roma partió rumbo al Centro Histórico. Ya en la avenida Wilson, subió al papamóvil y avanzó lentamente para saludar a los feligreses que coreaban su nombre desde la vía pública.

En el trayecto, se detuvo en el Santuario de las Nazarenas para presentar sus respetos a la sagrada imagen del Señor de los Milagros, rodeado de una multitud.

Poco después, su santidad realizó una breve parada en la Municipalidad de Lima, donde lo recibió el alcalde Renzo Reggiardo.

ITINERARIO

León XIV llegó hasta el Palacio Arzobispal para participar en el encuentro programado con los obispos del Perú, donde recibió una cálida bienvenida de monseñor Carlos García Camader.

“¡Bienvenido a su querido Perú, santo padre! ¡Bienvenido a esta tierra de fe, de santos y de esperanza!”, expresó el prelado antes de continuar con la reunión pastoral.

Fiel a su estilo, el papa bromeó sobre su recuperación y agradeció las oraciones por su salud. “Algunos saben que había aquellos que decían: ‘Él no va a venir, no va a ser capaz’”. De esta manera, el pontífice expresó su alegría por el encuentro.

En su discurso, el obispo de Roma pidió a la Iglesia acercarse a los fieles y vencer obstáculos, como “las montañas de la indiferencia, los desiertos del individualismo y las distancias que separan a los hombres”.

MENSAJE

También exhortó a seguir el ejemplo de santo Toribio de Mogrovejo y pidió a los prelados visitar los hogares, acompañar a los enfermos y atender a los jóvenes y a las comunidades aisladas o vulnerables, que pocas veces consiguen hacerse escuchar.

Luego, el santo padre aprovechó su mensaje para hablar de uno de los temas más sensibles de la Iglesia Católica.

“Permítanme referirme a una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial”, manifestó con pesar.

Ante esta situación, León XIV invocó a responder con “la verdad, la justicia, el perdón, la reparación” y un compromiso más firme con la prevención y la protección de los más débiles.

Robert Prevost también evocó uno de los momentos más importantes de su vida. Recordó que en 2018, cuando aún era obispo, escuchó en el mismo recinto un llamado del papa Francisco para superar las divisiones internas y trabajar por la unidad.

En aquella oportunidad, su antecesor en el pontificado pidió a los obispos asumir su vocación de ser sacramento de comunión, pues, a su entender, esa era y será la mejor evangelización.

Papa Francisco visitó a los obispos peruanos en 2018.

REFLEXIÓN

Luego de la reunión, el santo padre cruzó la Plaza de Armas entre el aplauso de los presentes y subió las escalinatas de la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, para presidir el rezo de la Hora Media.

Miles de fieles peruanos, y algunos que arribaron de otros países, esperaron durante horas dicho momento.

Sacerdotes, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales participaron en esta celebración. En el estrado, su santidad estuvo acompañado por el cardenal de Lima, Carlos Castillo, y su fiel ayudante, monseñor Edgard Iván Rimaycuna Inga.

Durante la homilía, el obispo de Roma llamó a construir una Iglesia cercana, capaz de escuchar el sufrimiento ajeno sin prejuicios, e instó a la comunidad católica peruana a pedir perdón. “Acojamos el dolor del otro sin juzgarlo”, expresó ante los presentes.

En la fachada de la Catedral de Lima se ubicará un grupo musical que acompañará la recepción del papa León XIV.| (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Cientos de fieles se congregaron desde tempranas horas en la Plaza Mayor de Lima, a la espera de la llegada del papa León XIV. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

PEDIDOS

Desde el atrio de la catedral, el pontífice escuchó las preguntas de un grupo de jóvenes y de una madre de familia, quienes expusieron algunos problemas sociales que todavía persisten en el país.

Durante este espacio de reflexión se pusieron sobre la mesa temas como la discriminación, el machismo y la violencia contra las mujeres. Tras una pausa musical a cargo de la cantante Susana Baca, el santo padre tomó la palabra y explicó que los desafíos del país no pueden abordarse de manera aislada.

Según su discurso, la diversidad cultural, la condición femenina y el empleo forman parte de una misma realidad humana, en cuyo centro debe estar la persona, “dotada de una dignidad infinita”.

Además, León XIV advirtió que la tecnología actual puede suplantar la convivencia real y exponer a niños y adolescentes a contenidos nocivos, por lo que reclamó una alianza entre la política, las instituciones educativas y los hogares.

El líder religioso también fue firme al defender la concepción tradicional de la familia. “La familia antecede a cualquier ley escrita, la cual debe reconocerla y protegerla”, sostuvo.

Añadió que los cambios culturales modificaron los roles de hombres y mujeres, “a veces por vías equivocadas”. También que la Iglesia demanda proponer, “con mayor ahínco, que Dios ha creado al ser humano varón y mujer”, y que en esa unión se expresa la reciprocidad.

Con más de dos décadas de servicio en el país, León XIV no es ajeno a nuestros problemas. Por ello, dedicó parte de su mensaje a la violencia contra las mujeres. El santo padre subrayó que el cristianismo proclama que hombres y mujeres poseen “igual dignidad y responsabilidad”.

Antes de culminar, el pontífice resaltó su cariño por la tierra que lo acogió.

“Perú es un país bellísimo, precisamente por su pluralidad cultural, histórica y regional”, resaltó León XIV, quien fraseó con emoción el vals Mi Perú.

Tras rezar el Padre Nuestro, el pontífice dio fin a la ceremonia con un: “Dios bendiga al Perú”, y se despidió entonando el clásico Contigo Perú.

"Unida la Costa, unida la Sierra, unida la Selva, contigo Perú" 🇵🇪 ¡Viva el Papa León XIV! Papa León XIV y Cardenal Castillo cantan juntos el vals "Contigo Perú" https://t.co/pdzsdQPmDc — Arzobispado de Lima (@arzolima) November 12, 2026