El vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda anunció que aproximadamente 12 mil buses dejarán de circular el próximo jueves 15 de enero en Lima y Callao como protesta ante la grave ola de extorsiones que azota al sector. El dirigente calificó la situación como “calamitosa” y reveló que cerca de 220 empresas de transporte público son víctimas constantes de organizaciones criminales.​

“Nosotros no hemos hecho una convocatoria nacional, porque somos un gremio de transporte público urbano de Lima y Callao. Es Transportes Unidos, lo conforman cuatro conos, que son norte, centro, sur y este, los mismos que han realizado el paro del 6 de octubre que gatilló la caída de Dina Boluarte […], la movilización que se hizo el 4 de noviembre […] y ahora esta fecha que es el 15 de enero”, explicó en RPP.

El dirigente detalló que entre 220 y 230 empresas se sumarán a la medida de fuerza, de un total de más de 400 que operan en la capital. “Estas empresas se caracterizan por ser buses de 9 a 12 metros”, precisó el vocero, quien además aclaró que la convocatoria no es nacional sino específica de Lima y Callao.​

El gremio Transportes Unidos está conformado por los cuatro conos de la ciudad: norte, centro, sur y este, los mismos que protagonizaron el paro del 6 de octubre que precipitó la caída de Dina Boluarte como primera ministra, así como la movilización del 4 de noviembre.​

Cuestiona estado de emergencia

El dirigente cuestionó duramente los sucesivos decretos de emergencia implementados por el Ejecutivo en Lima y Callao, señalando que “parecieran cortinas de humo, cortinas de algo que atrás sucede, que detrás de bambalinas, como se dice, hay otras cosas que se están haciendo, y en este caso mal”.​

Esta crítica cobra fuerza ante los recientes atentados con explosivos contra unidades de las empresas Translic S.A. en San Martín de Porres y La 50 en San Juan de Lurigancho, ocurridos en menos de dos semanas pese al estado de emergencia vigente.​

74 trabajadores asesinados en cuatro meses

Ojeda presentó cifras alarmantes sobre la violencia contra el sector. Entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, fallecieron entre 73 y 74 trabajadores de transporte público en acciones criminales vinculadas a extorsiones. A esto se suman tres nuevos asesinatos registrados en lo que va de enero 2026.​

“Lamentablemente, estamos hablando de una racha que no para y no solamente es al transporte formal, público de pasajeros, sino también se está dando en otras actividades”, advirtió el vocero.​

Exigen reactivar prevención policial

El representante de Transportes Unidos reconoció avances en las investigaciones dirigidas por el general PNP Revoredo, pero enfatizó que la prevención sigue siendo deficiente. “Los atentados se están dando a vista y paciencia de las autoridades”, denunció, indicando que los ataques ocurren principalmente entre las 4 o 5 de la mañana hasta las 7:30 am, y desde las 5 o 6 de la tarde hasta las 11 de la noche.​

“No quiero ver 20, 30 militares en una parada de tren, basta con dos o tres, que se distribuyan, que se apoye en la movilización de las fuerzas castrenses”, exigió Ojeda.