Pasajera revela que hombre roció gasolina al bus antes del incendio en Fiori (VIDEO)

Una pasajera del bus interprovincial que se incendió en el exterminal de Fiori aseguró que segundos antes de la tragedia vio a un hombre rociando gasolina al bus siniestrado.

Según relató la pasajera, ella acudió a lo servicios higiénicos que se encontraban fuera del bus y a su regreso se percató que un hombre arrojaba un líquido al interior del bus, el cual denominó como "gasolina".

"Yo he regresado del baño y ahí ha sido cuando he subido el escalón y veo al hombre que echaba adentro al carro. (...) Era flaco, yo lo he visto, medio 'viejón', una persona que se le veía como ayudante así. Ese ha estado echando gasolina", contó la mujer.

Asimismo, la pasajera sostuvo que el mismo hombre le comentó sobre el olor a gasolina que se percibía al interior del bus y a los pocos segundos comenzó el incendio que acabó con la vida de 17 personas en San Martín de Porres.