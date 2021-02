La extensión de la cuarentena en Lima y 31 provincias más en el país es una noticia que no ha caído bien entre los comerciantes que tienen sus locales alquilados en los mercados de los diversos puntos de la capital. Tal es el caso de dos empresarias en un punto de venta en San Juan de Lurigancho.

Una de ellas está a cargo de una librería y reveló hasta qué punto las ventas han descendido desde que se inició la crisis sanitaria. Este rubro es uno de los más impactados ante la imposibilidad de vender en la previa del inicio de clases escolares.

“En épocas normales se vende entre S/100 y S/150 en la mañana. Ahora apenas tengo S/10″, dio a conocer la empresaria, quien insistió en que no puede cerrar durante la cuarentena por motivos económicos.

“No puedo porque tengo deuda con el banco, tengo que pagar administración de puestos. En el mercado no trabajamos gratis, todo es plata, de dónde voy a sacar. Soy una persona mayor, no tengo nadie que me mantenga. Mi esposo y yo somos mayores, quién nos va a mantener”, cuestionó.

Otro caso es el de una trabajadora de una peluquería del mismo mercado. Pese a que la cuarentena involucra cerrar el rubro al que pertenece, aseguró que es imposible para ella acatar la norma por motivos de supervivencia de su negocio.

“Está prohibido, pero la necesidad. El local es alquilado. Usted sabe también que los bancos no nos perdonan nada. Hemos pasado la primera cuarentena, nos estamos reactivando, nuevamente sacamos los préstamos y todo esto nos está perjudicando. Al menos aquí el mercado nos está dando permiso mediodía, porque es mercado”, señaló.

“Ya no creo esta vez (sobrevivir quince días más con el negocio cerrado), porque también tengo cosas en el banco. He llevado también parte del negocio y si no pago a los bancos, me quitan la casa”, advirtió.

En tanto, el gobierno de Francisco Sagasti extendió la cuarentena hasta el 28 de febrero, medida que inicialmente regía hasta el 14 de este mes en las zonas de extremo riesgo frente a la pandemia.

Comerciantes en riesgo de cerrar (Canal N)