En Barrios Altos, Cercado de Lima, el pasado lunes 13 de noviembre, el exfutbolista de Sport Boys y entrenador futbolístico, Henry Colán fue asesinato a manos de un presunto sicario cuando estaba conversando con sus amigos en la cuadra 4 del jirón Manuel Pardo. Sin embargo, este no fue el único afectado por la balacera.

Una valiente mascota de la zona intento detener al agresor pero fue herido por dos disparos, terminando tendido en el pavimento. Las graves heridas del perrito ‘Max’ ponen en riesgo su vida y su dueña clama por ayuda.

PNP habría abandonado en la calle al perro herido

La dueña del can, relató que, tras el tiroteo, agentes de la Policía Nacional se llevaron al animal para brindarle ayuda, pero luego lo encontraron herido en la calle, presuntamente abandonado por los efectivos policiales.

“ Cuando él ha estado ahí en la balacera yo fui a verlo y le dije al guardia ‘cómo se puede hacer, ahorita no hay un veterinario y tampoco tengo ni plata’. Me dijo ‘no se preocupe que lo vamos a llevar’. Entonces, yo lo dejé ahí y los vecinos me dijeron que se lo habían llevado ”, contó la dueña para el magazine ‘Arriba mi gente”.

“ Ayer como a las 10 de la mañana el perro aparece todo cochino y cojito. […] Él ha venido solo, lo han dejado solo. Lo he llevado al veterinario de la vuelta y le han puesto (inyecciones) para la infección, para el dolor e inflamación, pero me dicen que él necesita una placa para ver qué tiene ”, agregó la desconsolada dueña.

¿Cuáles son los números para ayudar a Max?

Si deseas contribuir y ayudar a ‘Max’, puedes comunicarte o yapear al 931158392, brindando así el apoyo necesario para cubrir los costos médicos y garantizar el bienestar del valiente perrito herido.