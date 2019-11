Peruano fue atacado con ácido de batería en Estados Unidos (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un emigrante peruano fue atacado con ácido de batería en medio de una fuerte discusión con un sujeto por un estacionamiento en Winsconsin, Estados Unidos.

La víctima identificado como Mahud Villalaz señaló que el desconocido comenzó a confrontarlo e insultarlo con calificativos xenófobos en los exteriores de un restaurante, según América Noticias.

"Prácticamente es un crimen de odio. Lo que me pasó a mí, ese señor diciéndome esas cosas fue un crimen de odio", manifestó.

Nuestro compatriota, quien tiene ciudadanía de residente quedó con quemaduras de segundo grado en el rostro y parte del tórax.

"El agarra la botella y me la tira, volteo y me cayó acá. Lo que sentí fue que mis ojos comenzaban a quemarse, yo quería defenderme y él comenzó a correr. Mi cara me quemaba mucho y entré gritando al restaurante para que me ayudara", relató.

El atacante fugó del lugar ante la mirada atónita de los transeúntes. En tanto, la víctima fue ayudado por el personal de local de comida. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para que el personal médico le brinde la atención oportuna.

Mahud Villalaz aseguró haber sido víctima de un ataque de xenofobia. "Ustedes vienen a invadir mi país, están ilegalmente, no respetan nuestras leyes. Le digo: 'por qué vienes hablar así, si no sabes del estatus'", agregó.